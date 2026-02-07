「打我啊笨蛋！」盤點各國過年必看重播

許多國家都有過年必看的重播電視節目、電影。（示意圖／Pexels）





每逢農曆新年，許多家庭裡的電視都會播放周星馳系列、《賭》系列或是《嚦咕嚦咕新年財》。而這是否讓你好奇，是台灣人太愛看重播，還是全世界都一樣？其實，不只華人或亞洲，甚至歐美也會在新年期間重播老節目或老電影，以下為各國每年新年都會播放的節目與電影。

美國

頂著雪風等待時代廣場倒數，參加花車大遊行與大學盃足球賽，是許多人對美國新年活動的印象。不過美國不只有過年時必看的重播，跨年節目更是百家爭鳴，其中《迪克·克拉克的跨年搖滾夜》（Dick Clark's New Year's Rockin' Eve）更是不能不提的經典。



《迪克·克拉克的跨年搖滾夜》自1974年首播至今，一直是美國最受歡迎的新年直播節目。2025-2026跨年的收視率更創下近4年新高，超過3000萬名觀眾在電視前跨年，是當晚全美收視最高的娛樂節目。經典電視劇《陰陽魔界》（The Twilight Zone）、《蜜月期》（The Honeymooners）的24小時馬拉松，也陪伴了3個世代的跨年回憶。

串流平台近幾年也推出跨年專區，《當哈利遇上莎莉》、《二見鍾情》、《教父 2》是許多美國人跨年必看的電影，Disney+的數據顯示，《小鬼當家》（Home Alone）與《終極警探》（Die Hard）的觀看次數在1月1日達到高峰。

日本

正月（正月，Shogatsu）是日本一整年最重要的節慶之一，日本新年節目除了台灣人熟知的《紅白歌合戰》，《一流藝人品鑑中》(藝人格付けチェック)、《相棒》都是許多日本人新年必看的節目與戲劇，其中《一流藝人品鑑中》在2026 年元旦特別節目的平均收視，高達14.0％到19.7％，是當天全日的收視冠軍。



經典電影《男人真命苦》（寅次郎的故事）至今依舊是日本部分電視台在新年期間必播的作品，對不少老一輩的日本人來說，少了寅次郎的新年，就沒有過年的味道。



如果《男人真命苦》是屬於老一輩的澎拜，那《箱根驛傳》（Hakone Ekiden）就是青春熱血的代表，今年青山學院大學上演大逆轉，達成隊史全國大學長距離馬拉松接力賽第二次「3連霸」，並刷新紀錄。在推特掀起連續好幾天的熱潮。另外，《葬送的芙莉蓮》 與 《咒術迴戰》 是日本 Netflix 或 Amazon Prime 的過年熱門榜首，年輕世代開始用動漫馬拉松取代傳統電視。

韓國

與台灣類似，西曆的過年是朋友間的狂歡，朝鮮新年（seollal）才是家族間的重頭戲。其中偶像明星運動會 (Idol Star Athletics Championships)，幾乎是每逢春節必備的節目，也吸引年輕人暫時重回電視的懷抱。



南韓演歌（Trot）在台灣雖然相對冷門，不過南韓演歌在韓國有極高的收視率，宛如「婆媽界BTS」，其新年節目也大受歡迎。另外《請回答》、《雞不可失》、《7號房的禮物》、《請回答》以及前年一年的票房大片，都是韓國電視台搶著播放的新年電影。

東南亞

東南亞的新年具有極強在地化特徵，同時也讓華人看了既熟悉又陌生，不過有一個人幾乎壟斷了東南亞華語圈的過年符號，那就是周星馳。



在馬來西亞、新加坡、泰國與印尼華人社區，香港90年代賀歲片幾乎是「朽的存在。不只有台灣人也熟悉的《家有囍事》、《嚦咕嚦咕新年財》，馬來西亞的電視台每年過年甚至會開「周星馳頻道」或馬拉松式重播。



新加坡、馬來西亞的賀歲文化與本土電影緊密相連，在台灣火熱的《錢不夠用》、《新兵正傳》同樣讓新加坡人一看再看，而導演梁志強讓經典角色「梁婆婆」時隔27年回歸大螢幕，與暫別影壇12年的馬來西亞電影《阿炳馬到成功》的角色「阿炳」上演跨國大戰，兩個角色在今年農曆新年上映的《阿炳VS梁婆婆》更是未演先轟動。





如果說日本有《紅白》，越南過年就有《年終相聚》 (Gặp nhau cuối năm)這檔播放超過20年的節目，以極其毒舌且幽默的方式評論時局，讓越南人覺得過年沒看《年終相聚》就像沒有過年。



泰國除了有固定的全明星跨年倒數，也有重播率極高的《小情人》(Fan Chan)、《我很好～謝謝 愛你呦》(I Fine..Thank You..Love You)；《天生一對》更是泰國長假期間的重播之王。另外宋干小姐選美 (Miss Songkran)、佛教祈福直播也是許多家庭過年必看的節目。

