打房不鬆手！央行揭露苦衷遭專家狠打臉：內行人講外行話

央行公布2025年第4季理監事會議事錄，理事們認為央行選擇性信用管制有效抑制投機需求，但民眾購屋負擔仍重，應維持信用管制措施不變，並強調因房價仍然偏高，因此應繼續管制不退場。對此，房市趨勢專家李同榮在其社群平台發文批評，央行有些理事的論述好像是外行人在講「偽內行」話，另一些理事的論述好像內行人卻又講出外行話。

房市交易量急凍。（圖/資料照）

李同榮30日在臉書發文表示，央行理事同樣以單一變數「房價所得比」評估為推升房價主因，這簡直是內行人講外行話。也有某些理事根本搞不清楚房價負擔率的數據盲點在那裡，指望負擔率大幅降低，才能解決房價問題，同樣也是患了以單一變數認定高房價的主因，這又像是外行人硬要裝懂講出「偽內行」話。

央行公布2025年第4季理監事會議事錄。 （示意圖/資料照）

李同榮直言，央行理事們把房產政策一路包，罔視房產政策主管機構是內政部，要降低房價不是靠打房，打房政策長期就會扭曲市場，並傷害產業正常發展。核心問題不解，談論高房價結果都是惘然。房產政策真正核心問題包括土地被壟斷問題、首購與自住族群的供需問題、租賃市場被壟斷問題、房貸金融設計問題、都更推動問題、社宅興建問題、稅制全面革新問題等問題，才是高房價的源頭，央行能包山包海嗎。

李同榮最後強調，在信用管制不鬆綁、房貸利率維持高檔、新青安效應退潮的情況下，2026年房市交易量難有大幅度回溫，房價呈高檔下修並伴隨區域性修正，自住需求將成為撐盤主力，換屋市場全被壓制，市場結構持續扭曲性發展。

