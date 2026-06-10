打房喊卡？央行總裁楊金龍脫口「房市管制就到這裡」 營建股集體慶祝行情

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行總裁楊金龍今（10日）表示「選擇性信用管制就到這裡」，盤中營建股10檔概念股逆勢衝上漲停。（本刊資料照）

中央銀行將於下週舉行理監事會議，針對外界高度關注的房市管制動向，央行總裁楊金龍今（10日）脫口表示「選擇性信用管制就到這裡」，意即央行不會加碼信用管制。消息一曝光，引爆市場解讀，讓營建類股「慶祝行情」，盤中10檔概念股逆勢衝上漲停。

央行總裁楊金龍今前往立法院財政委員會備詢，對於立委關切通膨、國內經濟走勢以及即將到來的央行決策。楊金龍表示，央行持續掌握最新數據，下週理監事會便會討論利率、選擇性信用管制，並於會後公告決議。

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楊金龍也補充，雖最新公布的5月消費者物價指數（CPI）漲幅擴大，個別機構仍認為台灣長期物價穩定，和主要經濟體相比，台灣物價尚屬平穩。

立委林德福表示，據內政部的統計，今年1到4月全台建物買賣移轉僅8,050棟、年減4.9%，顯示房市已經偏冷，央行是否還會進一步加大選擇性信用管制的力道。對此，楊金龍則脫口表態，「選擇性信用管制就到這裡」，引發市場解讀。

今台股盤中重挫逾720點，不過營建股在楊金龍釋放「不加碼追打」下逆勢反漲，營建類股齊揚，包含全國建（2501）坤建、（2509）、冠德（2520）、聯上發（2537）、聯上（4113）、永信建（5508）、京城（2524）、上曜（1316）、愛山林（2540）、欣巴巴（9906）全數亮燈。

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