打房後遺症？不動產職缺崩跌3成

勞動部調查指出，截至民國114年9月為止，職缺數全台灣為25萬8889個，相較同年3月的27萬5817個職缺減少1萬6928個，其中減少最多的為製造業，6個月就減少9087個職缺、減少近1成，減幅最高則是不動產業、半年達30.8％，學者認為應是受到房市景氣因素。

據調查顯示，以減少人數來看，製造業半年減少9087人最多，金融保險業減少3655個次之、不動產業減少1145人再次之。

製造業職缺可能與川普關稅有關係。勞動部官員僅說，調查至今僅蒐集3期資料，尚無同期可比較，仍須較長期資料檢視觀察。

至於金融保險業則是因為季節性因素，有金融業人士指出，金融業從業人士看重年底績效考核、分紅等獎金，少有勞工會在第四季離職，因此可想而知9月底求才人數會降低。

另外，不動產業半年職缺數大減達30.8％，台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆表示，不動產業職缺數應與房市及中央銀行金融管制相關，過去曾因推出新青年安心成家貸款等政策導致房市熱絡，勞動市場職缺數也快速增加，隨著央行金融管制，加上不動產業往往是低底薪高獎金制度，交易不熱絡員工就會自然離職，鮮少會有資遣通報或是通報大量解僱勞工。

房市交易量急凍、急縮之下，房仲的業績也大受打擊，牽動業者徵才的意願，許多經紀人、業務員都要靠兼職才能存活，甚至不少人乾脆選擇轉業。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，銀行的房貸水位吃緊、央行仍維持第7波信用管制，加上買方對於價格修正的期待，房市明顯轉趨保守，預估115年全台買賣移轉棟數恐怕難保26萬棟。