打房見效！政策緊縮致南二都賣壓大，議價空間擴大

房仲業者觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，南二都無論是在空間或年增都更為明顯。廖瑞祥攝



房市持續買氣低迷，全台恐將進入價格戰。房仲業者觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，六都中，以南二都的議價空間都更為明顯。專家分析，隨著政府打房態勢明確，且信用管制措施未有鬆綁跡象，令房市逐漸往買方市場傾斜，消費者在價格上握有更大議價空間。

據統計，六都與全台議價率全面起漲，其中台北市今年前10個月成交案件平均議價率達13.7%，相較去年同期增加1.4個百分點；新北市議價率則從10.6%增至13.8%，增加3.2個百分點；桃園市議價率前10個月平均達15.0%，較去年增加4.1個百分點。

廣告 廣告

在中南部方面，台中市議價率達12.5%，年增3.3個百分點；台南市今年前10個月平均議價率達16.9%，為六都亞軍，年增3.5個百分點；高雄市議價率更高達17.1%，為六都之冠，較去年大增4.3個百分點，也是六都最高。

房仲業者觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，南二都無論是在空間或年增都更為明顯。住商機構

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，在政府信用管制與市場景氣下滑衝擊，買方觀望氣氛濃厚，民眾不再盲目追價，致使過去「開價即成交價」的房市盛況已不復見；而南部議價空間擴大，過去受惠於科技產業進駐，大批建商進駐，為區域房市創造榮景之際，也讓當地出現大量供給，適逢房市翻轉，買方出手較顯謹慎，如無法順利去化供給，恐令區域造成賣壓，進而為買方創造不小的議價空間。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，尤其近期在政策緊鎖之下，不管是中古賣方或建商，勢必難將價格看成鐵板一塊，適度讓利幾乎已成市場共識，但買方議價幅度雖提升，但建議購屋者在積極議價同時，仍需評估物件價值與自身需求，避免因過度觀望而錯失進場最佳良機。

更多太報報導

永和大陳單元6開工！漢皇：房市回歸成熟市區開發、策略開價吸5成北市客

預售屋價格鬆動？七都十大行政區房價下修 四區跌幅逾1成

PCB廠轉戰建築業！首件三重危老案完銷 董座：房價不應以貴衡量