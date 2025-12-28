打抗中組合拳 兩岸陷入死胡同

台灣戰略學會執行長羅慶生指出，如果賴政府不能透過對話和妥協，來化解國內和台海兩岸的危機，政府「恐將陷入死胡同」。圖為賴清德總統出席客委會28日舉辦「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」。（鄧博仁攝）

賴政府1.25兆元國防特別預算卡關，台灣戰略學會執行長羅慶生在接受港媒《南華早報》訪問指出，如果賴政府不能透過對話和妥協，來化解國內和台海兩岸的危機，政府「恐將陷入死胡同」。文化大學廣告系教授紐則勳分析，賴總統持續在國防預算議題上施壓，其核心目的仍是置於「抗中」的大戰略框架之中。

除了台灣國防預算受阻、憲政危機加劇朝野對立之外，《南華早報》報導也提到，台灣政治僵局的惡化，源於多重衝突的疊加、《財劃法》爭議、憲法法庭爭議、彈劾程序，以及美國因素與軍購壓力。

羅慶生指出，民進黨政府倚重高額國防支出，反映出兩岸關係持續惡化。他警告說，僅靠金錢無法解決結構性弱點，並認為國軍當前面臨最關鍵問題在於專業人員的流失，如果缺乏足夠且受過良好訓練的人力，即便擁有再先進的武器，也難發揮效用。

紐則勳指出，從國安法修嚴、兩岸人民關係條例調整、公職人員赴陸管制，到小紅書封鎖1年、國防預算攻防，都是一套「抗中組合拳」的連續操作。

他指出，國防預算是最好操作的政治議題，只要在野黨表達質疑或杯葛，就能被扣上「不愛台灣」的帽子，進一步無限上綱，甚至連國民黨主席鄭麗文赴陸與大陸國家主席習近平互動，都可被納入同一套敘事中操作，形成建構議題主場的優勢；儘管「信者恆信、不信者恆不信」，但對基本盤動員效果明確。

紐則勳認為，這樣操作同時具備對外與對內的政治盤算。對外可向美國總統川普表忠；對內則在短期內難以端出具體政績下，穩固基本盤，在國防預算這類高度符號化的議題上，扣帽子效果最好，顯然是經過計算的布局。