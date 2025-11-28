打抗生素不用住院了！臺大醫院OPAT中心啟用 提升感染治療效率

【健康醫療網／記者陳靖安報導】過去，需要靜脈注射抗生素治療的感染症病患往往必須住院，不僅影響工作與家庭生活，也增加醫療體系負擔。對此，配合衛生福利部114年8月推出之全民健康保險門診靜脈抗生素治療獎勵方案，臺大醫院門診靜脈抗生素治療（Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy, OPAT）中心正式揭牌啟用，提供需長期靜脈抗生素治療之病患一站式整合服務，讓病患無需住院即可接受完整治療，維持正常工作與生活。

OPAT計畫 兼顧治療品質與生活品質

衛生福利部OPAT計畫是針對病情穩定、適合門診治療之病患，提供肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症的門診靜脈抗生素治療選項。病患無需住院即可維持原有工作與日常生活，減少治療對生活的影響；同時也能減少不必要住院，緩解急診壅塞現況，提高病床使用效率，將有限醫療資源留給真正需要住院的病患。

此外，避免長期住院可降低院內感染風險，也能減輕病患及家屬因住院產生的直接與間接經濟負擔。

多科整合＋一站式服務 提供病患更便利服務

臺大醫院表示， OPAT中心可讓病患能在單一地點完成所有治療流程。其整合急診部、家醫部、內科部、藥劑部、護理部等多專科團隊，由醫師評估病患是否適合OPAT治療並擬定個人化治療計畫，專責護理人員執行靜脈抗生素注射並提供衛教指導，藥師提供用藥諮詢確保用藥安全，並有專人追蹤治療進度，確保治療計畫順利完成。

結合遠距醫療中心 強化病患安全保障

此外，也與遠距醫療中心結合，建立完善的病患追蹤機制，提供更全面的安全保障。病患可依個人意願選擇是否由遠距中心協助追蹤：同意者，遠距中心將主動追蹤個案培養結果，若培養結果陽性需調整抗生素，將主動聯絡病患安排後續處置，病患亦可透過遠距平台即時諮詢醫療團隊；若病患選擇不經由遠距中心追蹤，個案培養陽性報告將通知原主治醫師，由原照顧團隊聯絡病患進行後續照顧，確保照護不中斷。

此彈性機制尊重病患意願，滿足不同病患需求，確保病患在院外治療期間仍能獲得持續性的醫療照護，兼顧治療便利性與病患安全。

