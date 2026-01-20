打拚不忘學業／出道11年結婚生子 女星重返校園再追導演夢

簡嫚書結婚生子後，重回母校就讀碩士班導演組。（翻攝自簡嫚書臉書)

AcQUA源少年成員盧佾暘、李秉諭（貢丸）及林毓家組成舞蹈小分隊R.Y.G.，向學校請假赴上海參加情境式音樂劇《洗車行》演出，一結束工作隨即返台繼續學業。同時兼具工作與課業，相當辛苦。日星中嶋優月曾為大學學業搭機通勤、韓星李鐘碩忙工作之餘仍堅持讀碩士班、簡嫚書在出道11年後重返校園進修，都是好的榜樣。

女團櫻坂46的三期生成員中嶋優月，為了兼顧學業與偶像工作，經常是清晨五點起床，搭乘早班機從東京羽田機場搭飛機往返九州市立大學，長途往返之後還要練習、參與演唱會及上節目等等，在演藝工作滿檔的情況下，中嶋咬牙堅持了4年，終於畢業。

中嶋優月搭飛機往返東京與福岡，只為完成大學學業。（翻攝自中嶋優月IG)

韓星李鐘碩在繁忙演藝事業之餘，考入韓國建國大學電影演技MFA實績碩士班，展現了兼顧學業與工作的努力，他選擇了與教授一對一的進修方式，專注於實技提升，成為了粉絲和媒體眼中的高材生學霸。

韓星李鐘碩在繁忙演藝事業之餘，考入碩士班繼續進修。（翻攝自李鐘碩IG)

簡嫚書是國立臺北藝術大學戲劇系畢業校友，在出道11年、結婚生子後，重回母校就讀電影創作學系碩士班導演組，在兼顧家庭與演藝事業的同時，重回校園進修，持續追求導演夢想。

