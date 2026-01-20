打拚不忘學業／獨家！源少年赴上海挑戰音樂劇 AcQUA源少年猛男秀守住底線

AcQUA源少年經過成員當兵、留學等變動，今年跨年演唱會全員合體，別具意義。左起林毓家、須弘道、黃峯茗、盧佾暘、李秉諭。（種子音樂提供）

AcQUA源少年成員盧佾暘、李秉諭（貢丸）及林毓家組成舞蹈小分隊R.Y.G.，近日前往上海參加情境式駐場音樂劇《洗車行》演出。由於之前有其他團體在演出時赤裸上半身秀出肌肉線條，站在汽油桶上隨節奏舞動，被視為猛男秀，粉絲擔心源少年也會被扒光秀鮮肉，但演出首場，少年們穿著帥氣造型服露臉，不但守住了尺度，也贏得不少好評。

結束跨年演出後，AcQUA源少年小分隊R.Y.G.便飛往上海加入《洗車行》的表演，該劇以高雄的修車店為背景，透過舞蹈、少量的台詞，描述一群年輕人在洗車行中的生活與情感糾葛，劇情看似簡單，但演員需要紮實的舞蹈底子以及強大的表現力，接下此一工作，讓3位少年壓力超大。

廣告 廣告

盧佾暘（左）、 林毓家（中）及李秉諭（右）組成AcQUA源少年舞蹈小分隊R.Y.G.，近日赴上海參加音樂劇演出，分別飾演小杰、阿強和志豪。（翻攝自小紅書）

演90分鐘 給練3天

去年底，《洗車行》初登場時，演出內容有多組陣容，在不同場次呈現差異化的表演風格，還有其他團體在演出時脫掉上衣，露出肌肉、肋骨及手臂線條，在設計好的光線下，看來頗引人遐思，讓該劇一度被認為是猛男秀。

AcQUA粉絲護主心切，一度擔心才20歲的他們會被扒光衣服秀出鮮肉，直到1月15日首秀，盧佾暘及林毓家穿著帥氣造型服搶先上場，成功守住服裝底線，且靠著豐富的肢體語言、到位的情感表達，獲得不少掌聲。

林毓家（右）能歌善舞，在戲劇上也有亮眼表現，曾與彭千祐（左）、夏朧（中）擔任過金馬獎遞獎大使。

據了解，R.Y.G.從原本排定2週的練習時間，被壓縮到需在短短3天內，要吸收、消化長達90分鐘的舞台演出，劇中需要付出大量的體力，高強度排練讓他們付出不少代價，李秉諭和林毓家練到全身痠痛，求好心切的林毓家手還受傷。

AcQUA源少年舞蹈小分隊R.Y.G.，推出復古迪斯可風格歌曲〈Disco Night〉。左起李秉諭、盧佾暘、林毓家。（種子音樂提供）

離家13天 直呼辛苦

而盧佾暘明明練到腳磨破皮，還逞強跑去泡腳，緩解壓力，雙腳泡在中藥溫水裡，又刺又痛又癢，這一段過程讓他直呼：「痛不欲生。」而3人相約按摩放鬆，結果一按完，都躺平動不了，休息了好一陣子才撐起身體，回到下榻飯店。

第一次為工作離家13天， 讓3人直呼好辛苦，如今順利完成舞台劇演出後，R.Y.G.返台繼續日常的工作與課業，看到中國大陸粉絲滿意3人表現，讓他們稱這是一段寶貴又收穫滿滿的旅程。

AcQUA源少年人氣旺，舉辦專輯簽唱會時吸引數百粉絲到場支持。

更多鏡週刊報導

打拚不忘學業／出道11年結婚生子 女星重返校園再追導演夢

AcQUA源少年林毓家《恨女的逆襲》暴瘦9公斤 林怡婷苦練拳邊哭邊打到下課

AcQUA源少年林毓家遭網路詐騙 損失金額曝光了