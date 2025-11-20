打拚別忘顧肝 民國75年以前出生終身1次免費篩檢

（中央社記者陳婕翎台北20日電）「7年級生」正是社會中堅，為人生奮鬥，別忘了顧健康，尤其被稱為「沉默器官」的肝臟。衛生福利部國民健康署今天提醒，今年起擴大民國75年以前出生者終身1次免費篩檢。

依據衛福部死因統計，每年約1.3萬人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位。台灣民眾慢性肝病、肝硬化及肝癌的肇因主要為B型肝炎及C型肝炎。

根據調查，死於肝癌的病患，約有70%為B型肝炎帶原者，20%為慢性C型肝炎感染者。B型肝炎帶原者持續有肝炎發作，有15%至20%會肝硬化，大大增加肝癌發生率；C型肝炎病毒感染至少會有一半以上變成慢性肝炎，約20%會導致肝硬化，肝硬化者每年有3%至5%會變成肝癌。

國健署今年8月1日起擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲的民眾皆可終身接受1次免費篩檢，預估將使220萬名青壯年族群提早接受篩檢。根據統計，截至目前全國已超過750萬名45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，達6成篩檢率。

國健署長沈靜芬今天透過新聞稿提醒，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，透過擴大篩檢才能提早發現潛在感染者，及早發現自身的健康警訊，醫療院所主動提供後續追蹤管理或轉介診療，確保民眾能獲得完善醫療照護，避免發展為肝硬化或肝癌，對降低肝病死亡率具關鍵意義。

沈靜芬表示，肝炎篩檢有助「早知道、早管理、早健康」，符合資格的民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤；若檢驗結果為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無須過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免惡化。

國健署提供的免費成人預防保健服務，除原有三高與代謝症候群風險檢查，包含B、C型肝炎。凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身1次免費篩檢。民眾只需要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測。

B、C型肝炎主要是藉由體液或血液，經由親密接觸、輸血、注射等途徑而傳染，除了落實B、C型肝炎檢測，國健署呼籲，民眾日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品，如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等，維護自身與家人安全。（編輯：管中維）1141120