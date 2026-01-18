打拚24年！員工嘆年終只有3600：想離職 釣出大票「更慘苦主」

生活中心／倪譽瑋報導

網路上有不少員工表示，自己的年終獎金不到萬元。（示意圖／資料照）

新的一年到了，許多人期待公司發年終獎金。有網友指出，自己在某公司工作24年，年終獎金卻只有3600元，正思考是否該「打開人力銀行」找其他工作；貼文釣出不少人透露自己更慘，包含做過三家都沒有年終的、領太少最後離職的等。至於年終沒給違法嗎？得看勞資雙方的薪資契約而定，若獎金性質是「恩惠性給予」，未發年終並不違法。

工作許久年終獎金低 大票人曝曾「年終離職」

日前有網友在社群平台Threads上發文指出，自己在某家公司任職24年，每月薪水3萬5，近期收到的年終獎金只有3600元，無奈表示「可能公司快倒了，我是不是該默默把人力銀行打開了？」

廣告 廣告

貼文底下，有不少苦主跳出來安慰，「我也曾經年終3600，然後四個員工一起離職」、「我有拿過715元的，本來要發730元因為跨行扣15元…已離職」、「我拿過沒有的，下班最後一天送你四個字：新年快樂」、「還有更摳的，沒年終直接發廠商禮品抽獎」、「做過三家百貨專櫃連年終都沒有呢」。這也讓原PO驚呼「沒有比較沒有傷害」。

年終沒給違法嗎？

也有人提出，其實年終並沒有規定一定要給，「有給的就要感恩了，多得是沒給的」、「再告訴你一個血淋淋的知識，勞基法沒有規定公司要給年終」、「總年收100萬的話，年終3600我是覺得無所謂，何苦在意那個頭銜」。

曾有律師分享，勞基法中與年終有關的條文為「事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利」沒有明確寫出必須給予年終獎金，發放關鍵在勞動契約，若有訂定如「每年工作薪資14個月」獎可把2個月的年終視為薪資，如果沒有，獎金只能算「恩惠性給予」未發也不違法。

更多三立新聞網報導

川普突發黑白照自封「關稅之王」：維護全球和平與安全

7.2萬人準備領錢！財政部曝「總金額達8.5億」 1／20入帳

金正恩與女兒「新年親密照」流出！北韓人嚇：超越正常父女關係

一票哀號：過年高鐵票史上最難搶 內行用「2妙招」1分鐘買到

