一打掃就過敏？家醫科醫師解析大掃除最常見5大過敏症狀
過敏的人最怕塵封了一整年的灰塵，每年都要因為打掃導致過敏發作，搞得身心俱疲，或是免不了要用各式各樣的清潔劑，這些都可能刺激呼吸道，或是造成皮膚過敏等不適。家醫科醫師游惟勝來解答，究竟該怎麼做，才能避免誘發過敏發作？
游惟勝表示，想聰明避開每年大掃除的過敏惡夢，第一步必須先知道急性過敏源到底藏在哪裡？尤其是最常聽到的塵蟎，家裡哪些死角最多？該如何預防並有效消滅，才能降低對健康的危害，因為塵蟎影響的可不止是呼吸道和皮膚健康，還可能影響腸胃道、增加身體發炎機率。
塵蟎最恐怖！致敏好發率居冠
游惟勝指出，「在台灣，因塵蟎導致過敏的好發率是最高的，占成人過敏人口的40%、小孩則高達90％之多，其他小部分的過敏源，則來自動物的毛髮、蟑螂等。由此可見，大掃除過敏症候群主要還是以塵蟎引起的居多，想避免這個超級過敏源，首要工作就是要清除藏在陰暗處的塵蟎溫床。」
塵蟎最愛溫暖、潮濕的環境，一般來說，室溫22~26℃、濕度75~80%，就是最適合塵蟎生存的條件，人類和寵物身上脫落的皮屑、毛髮就是牠們的主要食物來源。「這就是為什麼家裡的寢具、厚棉被、沙發、窗簾，或是家裡有和室比較曬不到陽光的角落，都是比較容易滋生塵蟎的地方。」游惟勝說。
誘發鼻過敏、氣喘、腸胃道失調
因為塵蟎引起的過敏症狀很多，最常見的就是呼吸道的鼻子過敏和氣喘，甚至會引起眼睛的急性結膜炎，或其他急性的過敏反應，所以，很多人常會一大掃除完，就一把鼻涕一把眼淚的。
游惟勝特別強調，除了一般常見過敏，近年來也有相關研究發現，經由口鼻吸進塵蟎的分泌物或蟲卵等時，也可能因此導致腸胃道失調發炎，而產生所謂的「腸漏症」。
因此，定期使用有助於除蟎的吸塵器來打掃居家環境，同時注意把室內濕度控制在30~60%左右，再搭配除蟎的空氣清淨機，不讓塵蟎有孳生的機會是很重要的。尤其是有過敏體質的人，不妨以合成纖維的被子來取代厚棉被或毛毯，或是選用易清洗、可高溫烘乾的寢具，對於容易孳生塵蟎的彈簧床墊，也可以再加上一層防蟎床套，就能有效隔絕皮屑毛髮掉進較難定期清潔的床墊死角；家裡有養寵物的人，也要注意清潔並修剪毛髮，才能避免滋孳塵蟎。
強力清潔劑，添加成分恐致敏
除了致敏大敵的塵蟎之外，清潔劑的成分，也是大掃除時，可能誘發過敏的來源之一，究竟該怎麼挑選比較好？有更天然無刺激的清潔替代品嗎？游惟勝認為，「即便是標榜無害的清潔劑，選購前，還是要仔細看一下成分，注意可能引起過敏的添加劑，像是一些石化類的界面活性劑，以及人工香精、螢光劑等，都可能致敏，建議盡可能挑選以天然植物製成界面活性劑的清潔用品，或是以檸檬或橘皮等天然來源提煉取代人工香精的產品。」
游惟勝建議，清潔時可先戴上一層全棉手套，再套上一層防水的塑膠手套，以避免可能產生的手部過敏問題，也可以用更天然的清潔品來替代，像是用洗米水清潔碗盤、以檸檬酸加白醋來清潔木質地板，或泡完茶的茶葉還含有茶鹼，可以拿來洗碗盤去除異味，小蘇打粉加檸檬酸，則有助於溶解衛浴的酸性污垢等。
「因爲小蘇打呈弱鹼性，是對抗酸性污垢的最佳幫手，最常見的酸性污垢就是油污、皮脂污垢、汗漬、鍋子焦垢等，可視污垢的狀況，直接以粉狀小蘇打或加少許清水調成糊狀，配合適度刷洗，就能清潔溜溜，最常使用的範圍就是廚房、壁磚、鍋具、水槽等。至於檸檬酸，顧名思義是呈弱酸性的，適合用來清潔鹼性污垢，包括水垢、尿垢、皂垢、茶垢等都很適用。」游惟勝說明。
過敏症狀1：過敏性鼻炎、氣喘
游惟勝指出，每到年底大掃除期間，門診最常見的過敏，就屬呼吸道的過敏性鼻炎為最大宗，尤其常見合併伴隨氣管發炎，以及過敏性的急性結膜炎。他解釋，「急性的症狀就是會突然感覺鼻塞、打噴嚏、流鼻水、流眼淚、黑眼圈、喉嚨癢癢到會一直想咳嗽。尤其是本身就有過敏體質的人，更要注意做好防範措施，一不小心在打掃時吸入過敏物質，滿天的塵蟎、動物皮毛或是棉絮灰塵等，都可能會引起急性過敏，造成身體組織胺釋放，進而導致發炎反應，其中又以有氣喘病史的人要更加注意，輕忽不得。」
過敏症狀2：急性結膜炎
除了呼吸道過敏外，結膜炎也是大掃除時，會因揚塵誘發的急性過敏反應。游惟勝指出，「這種急性結膜炎會造成雙眼又紅又癢、有流淚不止的現象，當下可以在用生理食鹽水或人工淚液，先簡單沖掉過敏物質，再以冰敷紅腫的眼皮，注意切忌熱敷，以避免過敏發炎情況更加嚴重。
游惟勝貼心提醒，曾有患者來求診時，急性結膜炎的眼睛，已經紅腫到像乒乓球一樣大，因此建議大家，可以先簡單清潔後冰敷；皮膚過敏的時候也適用，可以幫助血管收縮，預防發炎的狀況再擴大，後續再輔以藥物治療，就能有效緩解。」
過敏症狀3：富貴手
富貴手是一種慢性刺激性的皮膚炎，尤其好發在常需要做家事的主婦、餐飲業者，以及需要確保手部無菌的醫護人員、美髮業者身上，共通點就是手部經常需要接觸水和各式清潔用品，長期下來，雙手就容易呈現脫皮、粗糙，碰到水的時候會又癢又痛，有時也會合併出現龜裂傷口。
游惟勝補充，除了大量工作勞務會導致富貴手外，壓力也是造成皮膚發炎的可能原因之一，尤其年底一到，很多人常因為趕工作、忙掃除，都可能因此誘發富貴手的現象。
預防富貴手有幾個特別的原則，手部不能太濕、也不能太乾，也就是不能太常接觸水，同時又要注意保濕。建議要打掃碰水時，內層務必戴上棉質手套，外層選擇聚乙烯或丁晴手套，清潔完之後，記得擦上保濕品，也要注意自身的壓力調節，避免因為免疫力失調，而造成過敏情況加劇。
過敏症狀4：蕁麻疹
相對於富貴手是接觸型的皮膚炎，急性蕁麻疹可能會因為服用致敏的食物、藥物、環境誘因，或是被蚊蟲叮咬等，而引起的皮膚發炎。游惟勝說，「其中有高達50％的急性蕁麻疹是找不出病因的，而慢性蕁麻疹又更難找出確切的過敏主因，可能會因為溫度、看不見的壓力、情緒問題、流汗或是荷爾蒙變化等，都有可能，門診上也有過因為年節大掃除，而導致急性尋麻疹發作的案例。」
雖然急性蕁麻疹來的快、去的也快，來去就像一陣風，所以又被稱為「風疹」，但還是可以防範於未然，因為急性蕁麻疹一發作，不僅會造成全身和臉部皮膚紅腫發癢難耐，還可能造成香腸嘴，嚴重的話，甚至還會引起呼吸道水腫和過敏性休克，千萬不可不慎，以免毀了可以放假到處趴趴走的年節假期。
過敏症狀5：濕疹、異位性皮膚炎
比起急性蕁麻疹可能會引起致命性的休克，雖然濕疹和異位性皮膚炎相對風險較低，但是，困擾的程度也不少。急游惟勝也簡略說明這兩種過敏皮膚炎的差異，「濕疹主要的症狀就是皮膚乾燥、局部發癢、紅腫、脫皮，甚至起水泡；而異位性皮膚炎多半好發在年幼時，可能有家族相關的過敏病史，皮膚病灶位於膝窩、肘窩、手腕、腳踝，呈現丘疹甚至合併苔癬化。但是，年節掃除時的過敏源，還是有可能誘發這兩種皮膚發炎的狀況，有相關病史的人，一定要著長衣長袖進行打掃，才能預防勝於治療。」
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：motionelements）
