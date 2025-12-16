打掃阿姨出來是做身體健康的！年領股息比薪水多…年輕時忍下買包錢，換黃金、股票：老了不怕錢不夠
當時我一邊回信，耳邊不自覺傳來隔壁桌年輕人的對話：
「剛剛看到的新包包好想買，你的卡借我刷啦！」
「別說啦！原本想買股票賺旅費，都還沒解套……」
過沒多久，旁邊的一位大姐推著車過來收拾我買下午茶的空盤，應該是因為我的螢幕還開著K線圖，她指著我的螢幕，眼睛瞇成一條線笑著問：「妹妹，啊妳也有在買股票喔？」
我其實有點嚇了一跳，尷尬地笑著點頭：「呃……對呀！加減看啦。」大姐像是遇到了知音，把聲音壓低，語氣裡卻藏不住得意……
即使生活樸素，內心也要擁有對金錢的掌控權
平日下午，有時候除了去咖啡廳之外，最近我也很喜歡在過了午餐尖峰時段後，抱著筆電躲在角落的位置工作。
因為是平日，人也不會到擁擠，這裡有人們來來去去的交談聲，偶爾把工作環境加入這種「白噪音」，有時候反而比安靜的圖書館更能讓人專注。
上次來這裡的時候，觀察到一個有趣的對比，短短十分鐘的休息空檔，目睹了「精緻窮vs隱形富」的狀況。
這讓我深刻體悟到，心裡清楚未來的藍圖且實際付諸行動才是自由的，真正的富有，即使生活樸素，內心也擁有對金錢的掌控權。
「精緻窮vs隱形富」
大姐像是遇到了知音，把聲音壓低，語氣裡卻藏不住得意：
「不錯喔，年輕人懂得投資很好！阿姨年輕的時候，身邊姊妹都在比誰的包包貴、誰的衣服新，錢一拿到手就花光光，
「但我那時候就想，包包舊了就不值錢了，我原本都是換成黃金來放。但老公堅持說股票越放會越值錢，還會生利息。」
(雖然以現在來看，黃金也漲得不得了 )
她指了指樓上，意指光鮮亮麗的專櫃，笑著說：
「所以那時候我都忍住不買，把省下來的錢，拿去買那些大公司的股票，妳看現在，她們當年買的包包早就壞了、丟了；
「但那些以前買的股票，現在每年發給我的股息，比我在這邊打掃的薪水還多咧！
「我現在出來做身體健康的，不像她們老了還在擔心錢不夠用，哈哈！」
說完，她爽朗地笑了幾聲，鼓勵我繼續加油，就推著推車繼續往下一桌去收拾了。
別為了撐起面子，換來不自由
這是兩組完全不同的金錢觀，一邊是「先享受再說，帳單以後再煩惱就好」；另一邊是「過去克制一點，現在、未來就自由一點」。
事實上，省錢不代表要犧牲生活品質，只是不花冤枉錢，忍住現在的不理性消費，是為了換取未來的主控權，千萬別為了撐起現在的面子，未來卻得用更長的「不自由」來買單了。
投資之所以知易行難，是因為它要求我們：當別人享樂時，我們選擇存下，當市場恐慌時，我們選擇逆勢進場，這過程可能比較枯燥，但這就是延遲享樂。
我們要學會分清楚什麼是稍縱即逝的「快感」，什麼是能陪我們長久的「安全感」！
(本文獲「艾蜜莉-自由之路」授權轉載於此)
