「打掉蘋果的傲慢！」庫克18天內寫下道歉信…蘋果為何要向中國低頭？
習近平一就任中國國家主席，馬上採取行動，讓蘋果這個全球最大科技公司知道，你們的日子不一樣了。
2013 年 3 月 15 日，也就是他就任中國國家主席的隔天，央視「315晚會」劍指蘋果，指控蘋果對中國消費者的售後服務不如海外，甚至存在差別待遇。節目指出，在其他國家，蘋果為損壞的 iPhone 提供整機更換或以全新零件維修；但對待中國消費者，卻僅使用翻新零件進行維修。
在加州庫比蒂諾（Cupertino）的蘋果總部，蘋果高層對這項指控困惑不已。他們一開始並不擔心，只是感到莫名其妙，認為可能只是單純的誤會，因為蘋果的保固政策在全球幾乎一致。於是，蘋果採取了一般企業慣有的反應方式：平靜且就事論事地否認指控，澄清它在中國的保固政策「與美國及全球其他地區大致相同」。蘋果還進一步加碼強調，它為消費者提供的是「無與倫比的用戶體驗」。
但這不是中國想要的回覆！沒多久，蘋果淪為數位閃電戰的受害者，多家官媒發動為期數週的協同攻勢，輪番砲轟蘋果。一些報紙指責蘋果「缺乏誠信」，批評其售後服務的品質低劣。國家質檢總局警告蘋果，如果不改善其保修政策，將面臨「嚴重後果」。
《人民日報》作為北京的喉舌，在頭版社論痛批蘋果的聲明「空洞、自我稱許」。數百萬中國訂戶一早看到《人民日報》頭條赫然寫著：「打掉蘋果『無與倫比』的傲慢」。這篇社論指責蘋果貪婪成性、「耀武揚威」、是另一個「剝削中國消費者的外國企業」；文中還提到：「這正是西方人傳統的優越感在作祟……如果得罪了中國消費者，沒有任何風險，還會減少成本，人家何樂而不為呢？」整篇社論端出威脅性的「如果非要……」口吻，強調正是中國市場「在支撐著蘋果的驕人業績」，言下之意，若蘋果繼續我行我素，哪天若出了什麼事，那就怪不了別人了。
對蘋果公司而言，這是影響深遠的一步棋。從1976年車庫創業，到1980年代輝煌成長，再到1996年瀕臨破產，長期以來，蘋果堅持自己生產電腦。然而在1997年史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）回鍋掌舵蘋果前不久，蘋果開始放棄自主生產的策略，轉而將生產外包給代工廠商。最後，中國以靈活、便宜又勤奮的勞動大軍勝出。中國政府也扮演關鍵角色，靠著壓低工資、壓低匯率、對勞工法規睜一隻眼閉一隻眼，成功吸引許多跨國企業進駐。正如中國學者秦暉所言，中國的競爭力建立在「低工資、低福利、低人權」的三低之上。
然而，央視播出「315晚會」後引發一連串不利蘋果的尖銳批評，導致蘋果在中國市場的銷量驟降，莫不暴露蘋果過度依賴中國這個單一市場已成為其最大的軟肋與風險。習近平上台後推崇「自主創新」，收緊政策，讓外國企業在中國的經營更加困難，並強迫企業「回饋」中國，希望透過這些做法將中國打造成無可爭議的科技霸主。
央視節目播出18天後，庫克親自寫了一封公開道歉信，翻譯為中文發表在蘋果的中國官網上。他不僅表達「誠摯的歉意」，強調對中國懷有「無比的敬意」，還承認「溝通不足」導致蘋果顯得傲慢、不在意或不重視消費者的回饋。值得注意的是，他宣布新的換機政策，甚至比美國消費者享有的權益還要優渥。
之後幾年，蘋果內部對那18天的經歷出現了兩種說法。第一種說法認為，執行長庫克經歷了一場21世紀版本的公審（show trial）：北京刻意對蘋果提出莫須有的指控，亦即中國明知這些指控不實，但仍執意提出指控，目的是彰顯其權力。整件事是一場政治表演，意在讓庫比蒂諾（蘋果總部）明白，它在與中國合作關係上的「從屬地位」，並公開向北京低頭認錯（kowtow）。一些中國的強硬派確實也是這樣看待庫克的道歉：在社群媒體上，有網民開心叫好，稱蘋果終於被迫「低下高傲的頭」。
然而還有另一種更細膩的說法，直指中國消費者實實在在遇到的困境，但這困境並非因為蘋果本身造成，而是中國市場iPhone假貨氾濫所致。有些情況是：心懷不軌的不肖人士或受騙上當的消費者拿著假 iPhone 到Apple Store，聲稱產品有瑕疵並要求更換，經店員檢查發現是山寨品而拒絕受理，這類糾紛在全國多地頻頻發生。
還有的情況是：數十家山寨Apple Store在尚無直營店的城市出現，導致問題雪上加霜。這些門市的裝潢幾可亂真，連店員都以為自己在正版的蘋果門市工作。這些山寨店多半販售正品，但本質上仍是一場騙局——當顧客要求更換有瑕疵或故障的商品時，店家根本不提供任何這類售後服務。顧客在這些山寨店尋求協助所遭遇的惡劣對待，造成了錯誤資訊的流傳，激起民怨，進而向政府官員投訴。
真假交錯，責任撲朔迷離，誰是誰非讓人困惑：北京對消費者的投訴感到不安，其實並非毫無根據，因為民怨確實存在；然而嚴格來說，北京對蘋果的批評並不正確，因為蘋果的保固政策在全球幾乎一致。
蘋果這才發現，自己對中國的高度依賴已讓公司深陷險境，而它既不了解中國的情勢，也沒準備好如何妥善因應。他們連一些最基本的問題都無法回答，例如「我們在中國的政府關係策略是什麼？」或「我們在中國的政治應對策略是什麼？」多年來，蘋果一直依賴以台灣組裝大廠鴻海集團（品牌名稱為富士康）為首的合作夥伴，由他們負責與地方政府協商，處理勞工議題與供應鏈挑戰。在這個模式下，蘋果缺乏全面且統一的長遠策略。
蘋果時代
《蘋果在中國》一書揭露一個龐大卻從未完整說出的故事——蘋果如何以中國為基地，成為全球最有價值的公司，並在這個過程中，將自身命運與一個冷酷無情的專制國家牢牢綁在一起。
這不僅是一家科技巨擘進軍中國市場的故事，更是蘋果如何說服北京，自己來中國不只是經商，更扮演靠山與導師的角色（patron and mentor）：為中國製造商提供資金、培訓、技術督導以及供應鏈支援。本書重點不是電子產業如何走向全球化，而是蘋果如何「中國化」的故事。
西方輿論對於蘋果在中國發展的敘事視角非常狹隘。過去20年來，最常被報導的焦點盡與單調乏味的組裝線有關：低工資、童工、每天工作16個小時、富士康員工自殺事件，以及強迫維吾爾人勞動的指控。這些報導並非失實，卻遺漏整個拼圖中最關鍵的一塊：問題不只是蘋果剝削中國勞工，而是北京容許蘋果這麼做，好讓中國反過來剝削蘋果。
若說沒有中國就沒有今天的蘋果，未免流於陳腔濫調。的確，地球上再難找到第二個地方能提供一樣的成本、效率與規模。然而，本書提出的觀點更令人玩味——沒有蘋果，或許也沒有今天的中國。
蘋果在中國的投資規模驚人，無論是資金、工時還是影響力，都堪比國家建設的等級。蘋果自己估計，自2008年以來，已在中國訓練超過 2,800 萬名工人——超過整個加州的勞動人口。中國巧妙地以自身長遠的利益牽制蘋果的短期需求。1999年，蘋果尚無任何一項產品在中國大陸製造；到了2009年，幾乎全部產品都打上中國製標籤。
蘋果在短時間內將分散在全球的生產線快速遷移並集中在中國，這背後牽涉到大規模技術與知識移轉，其地緣政治意義深遠，堪比柏林圍牆倒塌——只不過這並非一夕之間發生的劇變，而是歷時多年的結果。
☛ 《蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權》好評熱賣中：博客來、誠品
責任編輯：高郁捷
核稿編輯：張勝宗
看更多商業周刊內容
從土城鐵皮屋起家，到打造「世界工廠」！郭台銘如何替台商打開紅色大門？
其他人也在看
照護缺人力 家總倡長照安排假保障30天
長照三點○今年上路，因照護人力不足，民團昨提出「共融照顧圈」共生社區概念，納入如智慧送餐、交通等創新服務。另呼籲勞動部、...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
西島秀俊桂綸鎂都愛放空兼放鬆
去年金馬閉幕片《最親愛的陌生人》，由日本導演真利子哲也執導，日本電影金像獎影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂飾演夫妻，加上小演員艾佛瑞斯特3人演出一家人。現實生活中西島秀俊有兩個兒子，他對小朋友頗有一套，跟片中兒子艾佛瑞斯特的溝通橋梁是「皮卡丘」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
4年洗錢306億！茗香園冰室老闆求刑9年半 500萬交保｜#鏡新聞
台北市知名茶餐廳「茗香園冰室」、「東引快刀手」實際負責人羅以翔，涉嫌在近4年間，幫助非法博弈業者洗錢306億元，從中獲利超過3億，北檢5號依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告，其中羅以翔遭到檢方求刑9年6個月，以500萬元交保，涉案的財務秘書黃秀蓉則是求刑6年，20萬元交保。鏡新聞 ・ 55 分鐘前 ・ 1
馬杜洛首度出庭！稱自己「被綁架」拒認4罪
[NOWnews今日新聞]委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）與妻子，已過週末在一場軍事突襲行動中，遭川普政府「活抓」至美國，當地時間週一（5日）在紐約聯邦法院出庭，對於美方提出的4項指控...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發起對話
濱岡核電廠耐震標準審查爆缺失，中部電力盤中重挫近8%為日經最大苦主
【財訊快報／陳孟朔】日本中部電力(Chubu Electric Power，9502.T)週二在東京股市盤中重挫7.62%至2254日圓，為11月7日以來的兩個交易日新低，創下自2024年8月5日急殺8.06%以來最大單日跌幅，淪為日經225指數最大苦主。股價暴跌的主因在於該公司週一坦承，其濱岡核電廠(Hamaoka)在接受監管機構審查時，所使用的地震波選擇方法與先前向監管機構說明的不符。中部電力在聲明中表示，針對濱岡核電廠兩座反應爐的耐震安全性審查中，公司選擇具代表性地震波的方式可能存在偏差，這項差異可能對該電廠的監管審查進度產生「顯著影響」。由於濱岡核電廠位於日本中部地震帶，耐震標準的嚴謹性一直是其能否重啟的關鍵，此次披露的技術缺失無疑為重啟之路蒙上陰影。市場人士指出，這起地震評估數據的落差時機點極為敏感，因為日本其他電力公司正取得進展。例如東京電力(TEPCO)的柏崎刈羽核電廠(Kashiwazaki-Kariwa)以及北海道電力(Hokkaido Electric Power)的泊核電廠(Tomari)，近期皆已獲得當地社區的支持，正朝著重啟營運邁進。中部電力的失誤可能引發監管財訊快報 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
余家昶紀念碑製作完成 蔣萬安:規劃設在北車B1層M8出口
生活中心／陳堯棋 陳聖翰 SNG 台北報導 1219隨機攻擊事件，英勇阻擋兇嫌卻不幸喪命的余家昶，北捷公司規劃設置紀念牌表揚，今天（5日）台北市長蔣萬安首度證實，紀念碑已設計完成，就設在捷運台北車站M8出口附近，但何時對外揭牌，將尊重家屬決定。民視 ・ 20 小時前 ・ 1
國高中一路好搭檔 亞柏黃愷翊／林聖茗搭7年解鎖乙排冠軍
全國羽協年度第一次排名賽今天賽程全部落幕，亞柏軍團包辦男子乙組單打與雙打冠軍，其中男單由大一新鮮人鄭筑升拿下冠軍，男雙則由黃愷翊／林聖茗繼去年高中盃後再度奪冠。值得一提的是甲組賽事的男雙何志偉／黃睿璿搭檔闖進決賽，最終惜敗收下亞軍。太報 ・ 1 天前 ・ 2
台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐
（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃持續鐵馬行動 (圖)
民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃（前）4日持續以鐵馬行動深入地方，上午抵達六甲區。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
我仍是總統！馬杜洛出庭拒認罪 堅稱清白淪「戰俘」
遭到美軍拘捕的委內瑞拉領導人馬杜洛，在紐約首度出庭，他和妻子都聲稱無罪，馬杜洛表示，「我仍然是總統」。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，馬杜洛在紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭，他對於販毒中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
李在明開啟訪華之旅 朝鮮稱試射高超音速導彈
韓國總統李在明周日開啟對中國的四天國事訪問，200多名韓國商界領袖隨行到訪。就在此次訪問開始之前，朝鮮向日本海發射多枚彈道導彈，被視為警告美國，也向中國發出信號。德國之聲 ・ 14 小時前 ・ 7
民進黨「4選將」宣布結盟！聯合挑戰新北議會 卓冠廷證實了
即時中心／高睿鴻報導面對年底將登場的地方大選，除了各黨積極布局，各方勢力也在「合縱連橫」；其中，面對國民黨執政多年的新北戰區，民進黨更是努力尋找突破口。打算力拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，今（5）宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。卓冠廷受訪時表示，4人連線將向選民強打聯合競選、聯合問政等訴求，也將原本涵蓋新店、板橋、土城的連線，藉由陳岱吟加入，進一步擴至新莊。民視 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
柯文哲直攻2028？學者分析4舉動：將大復活
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨前主席柯文哲被羈押一年交保後，近日動作頻頻，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析柯文哲近日舉動，認為柯文哲對政治未曾忘情，朝著「大復活」的目標邁進，有直攻2028年總統大...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 33
創5年來最低 機構分析推動美國油價走低的兩大主因
進入2026年，美國全國汽油價格持續下探，整體水準已降至近5年來最低點。與1年前相比，全美平均油價便宜約23美分，顯示燃料成本在新年度伊始出現明顯緩解，也為家庭與通勤族帶來即時的經濟壓力舒緩。根據美國汽車協會（AAA）公布的即時數據，元旦當天，全美一般無鉛汽油的平均價格降至每加侖2.833美元，不僅低於2025年最後一個交易日的2.839美元，也刷新自202......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
討論大巨蛋整修遭黃瓊慧批「瘋了」 桃市府：只會攻擊深表遺憾
外界關心「桃園市綜合體育館」整修議題，卻遭民進黨議員黃瓊慧批評「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，市府新聞處長羅楚東5日表示，該場館啟用已逾30年，過去長期使用下，確實有需要系統性整建之處。張善政市長已於去（114）年拍板投入3.4億元，啟動30多年來首次大規模整修；對於球員及外界的各項反饋，市府都會虛心納入參考，並透過工程與管理面逐項改善。羅楚東指出，民進黨市議員黃瓊慧指稱「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，但包括同為民進黨籍的黃崇真議員、劉仁照議員、彭俊豪議員、魏筠議員、張曉昀議員等，都曾在議會詢問過大巨蛋籌劃進度，務實地與市府對話，因此市府絕不認同黃瓊慧議員所說，這樣的行為是發了瘋。此外，中華職棒秘書長楊清瓏也在114年9月25日的中壢體育園區招商座談會中，提出許多具體建議，羅楚東質疑，難道中華職棒發瘋？蔡其昌會長指派秘書長來陪市府發瘋？羅楚東表示，歷經2015-2022年的8年，「桃園巨蛋需要整建」已是桃園人的共識。在張市長的支持之下，整建工程已於去年10月動工，針對四大核心項目，地坪整修工程將全面翻新場內地坪與觀眾席區域，電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電台灣好新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象
還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
中國複製「斬首」行動？蕭旭岑曝逆風觀察：習近平對台灣有感情
美國對委內瑞拉發動大規模空襲並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回美國受審，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，他個人認為中國不會複製所謂「斬首」行動，因為中共領導人習近平對台灣有感情，做此「逆風」觀察，是因見過習三次，但若賴清德總統繼續「台獨」路線，兩岸可能的衝突還是無法避免。太報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台新Richart品牌升級 自由選新增60大通路
「台新銀行 | Richart」數位品牌升級，信用卡加碼優惠同步擴大(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
百年陸企豪門鬧劇！ 鞋王怒斷父子情：拒絕美國人接班
2026年才一開年，中國大陸百年鞋企「雙星名人」就爆出震撼消息。84歲的創始人汪海於1月3日公開聲明，宣布與兒子汪軍、兒媳徐英斷絕父子及姻親關係，並列舉11項指控，直指對方「搶公章」、「逼宮」、「去創始人化」，甚至批評「美國身分的人」不應接班民族品牌。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發起對話