打排球飛撲傷手腕 她無法扭毛巾

台中醫院骨科醫師楊祐昇示範PRP（高濃度血小板血漿）增生治療方式，說明該治療可以有效修復韌帶與軟骨損傷。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名18歲女大生今年暑假跟同學打排球，為救球向前飛撲不慎跌倒，造成右手腕受傷，原以為沒事，未料2週過去患部持續腫脹，還痛到連礦泉水瓶蓋都無法扭開，到醫院檢查才發現手腕韌帶撕裂傷合併尺骨脫位不穩定，幸好經手術注射PRP增生療法合併骨釘復位手術，術後合併復健訓練，3個月後順利重返球場，繼續跟球友競技廝殺。

衛福部台中醫院骨科醫師楊祐昇指出，患者喜歡打球，課餘之暇就跟同學一起到球場打排球，今年暑假跟同學打球不慎跌倒，到附近醫院X光檢查並未發現骨折，但因為持續疼痛，連扭轉毛巾、礦泉水瓶蓋都無法使力，到該院再照X光，並進行手腕活動度與穩定度檢查檢查，才發現手腕韌帶撕裂傷合併尺骨、橈骨脫位。

由於手腕穩定構造由關節囊、尺腕韌帶、三角纖維軟骨複合體（TFCC）和骨間膜（IOM）組成，為了避免影響手腕活動與靈活度，醫師安排手術中注射PRP合併骨釘復位手術，患者住院兩天出院，韌帶與骨頭穩定後接受復健訓練，3個月後恢復正常生活。

楊祐昇說，PRP（platelet-rich plasma）是一種利用人體自身修復機制的增生療法，原理是抽取病患少量血液，經過儀器分離並純化血球後，萃取出高濃度的血小板血漿，再將其注射到患部，以促進人體組織修復的治療方式，對於組織的修復會比傳統復健或藥物來的更快更有效，臨床上已經廣泛使用在骨頭關節跟肌腱韌帶等運動傷害治療上，尤其運動’造成外傷，對於修復韌帶與軟骨損傷效果都很不錯。

骨科醫師楊祐昇指著患者道院時X光片，說明患者右手尺骨與橈骨脫位位置。（記者陳金龍攝）

「注射PRP應該在無菌環境下進行，避免感染」，楊佑昇提醒，PRP治療運動傷害與緩解關節退化雖有效，但對玻尿酸過敏、血小板數量過低、懷孕、敗血症、癌症、患部有感染情況、急性或慢性傳染病與免疫系統疾病如紅斑性狼瘡患者並不建議使用。