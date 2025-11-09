即時中心／潘柏廷報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，包含綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺皆有意角逐大位；其中，邱議瑩今（9）日上午在美麗島雜誌社原址前懸掛第一面看板，象徵接棒現任市長陳其邁，並帶領高雄繼續拚、繼續贏，邱議瑩在會中不僅透露之前陳其邁幫她開藥的故事外，她更宣布，明（10）天就是高雄市長領表登記的起跑日，她會赴民進黨中央黨部登記。

邱議瑩今日出席在美麗島雜誌社原址懸掛象徵接棒陳其邁、帶領高雄繼續拚、繼續贏的新看板記者會，同時，她也分享自己與陳其邁有將近快30年的交情，而邱議瑩也戲稱，與她站在一排的人都叫「受害者聯盟」，曾經當過陳其邁的助理，或者是跟著陳其邁一起征戰江湖。

接著，邱議瑩說，她和陳其邁幾十年的兄弟姐妹交情，令她覺得印象最深刻的一件事情，也是陳其邁叫她以後都不可以再提的事情，那就是有一年她感冒的時候，正好跟陳其邁一起吃飯，而對方看到她在咳嗽就說「你怎麼咳成這樣？不然我開藥，你去隔壁的藥房買藥趕快來吃」；邱議瑩答應後，陳其邁便在桌上拿一張便條紙，並寫藥名，邱議瑩就趕快到餐廳隔壁的藥房買藥。

豈料，當邱議瑩將藥買回來後，她就立刻打開將其吞下，結果跟兩人同桌的陳其邁友人就跟邱議瑩說：「啊？他開的藥你敢吃？你知道他多久沒做醫生了？他開的藥現在還買得到算一流，但是你連看都沒看還敢吃下去，你更是一流」。

由於這件事情讓陳其邁覺得很沒有面子，也規定邱議瑩這件事情不准再說，邱議瑩解釋，這也代表她和陳其邁之間的互信程度有到一定的地方；因此，不管陳其邁在行政院，或者是一起當立委、甚至是現在當市長，其實兩人都一起為高雄在努力、打拚。

邱議瑩回到正題，過去說過，今天記者會的地點是美麗島雜誌的舊址，雖然現在建築物長相已跟當年不太一樣，但是1979年時她的父親（邱茂男）在這裡生活，並參加美麗島事件，也對她的一生與家庭產生非常巨大的影響，同時美麗島事件也對台灣的民主政治也產生非常重大的轉變跟影響。

她喊話，這個地方是台灣民主最重要的發源地之一，選擇在這裡掛上我的第一面看板，除了要讓自己永遠記得，美麗島事件是台灣民主的分水嶺外，也希望能夠提醒自己時時刻刻謹記，這些民主前輩們為民主打拚的奮鬥精神；同時，更希望能夠在這個地方把民主繼續傳承下去，也把高雄的榮光繼續傳承下去。

邱議瑩進一步強調，明天就是民進黨的高雄市長初選登記的起跑日，她也會在明天就到中央黨部進行初選登記，也希望未來能夠有機會跟著他們的兄弟姊妹們、里長們、高雄市民大家一起努力，「讓高雄更好，讓高雄越來越好，讓我們一起努力，讓高雄贏」。

民進黨選對會先前決定，執政縣市的嘉義縣、高雄市、屏東縣的縣市首長提名初選，將在本（11）月10日至14日領表登記，並在明年（2026）1月12日至17日進行初選民調，最終決定由誰來參選。

原文出處：快新聞／打接棒牌！邱議瑩透露陳其邁開藥故事 明赴黨中央領表登記

