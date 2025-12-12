打撈剩空殼！日本陷「災害級」牡蠣荒 廣島產地9成死亡

日本今年冬天面臨「災害級」牡蠣危機，廣島牡蠣甚至出現9成死亡現象。（資料圖／達志影像Shutterstock）

冬天是牡蠣愛好者的天堂，但日本卻面臨「災害級」牡蠣荒，瀨戶內海周邊養殖區 牡蠣產量大減，廣島牡蠣甚至多達9成死亡，導致牡蠣價格飆漲4成，當地有些餐廳業者，只能提供給顧客冷凍牡蠣。

日本今年冬天面臨「災害級」牡蠣危機，廣島牡蠣甚至出現9成死亡現象。（資料圖／達志影像Shutterstock）

日本瀨戶內海牡蠣產業正面臨「災害級」危機，廣島地區牡蠣死亡率高達9成，導致全國牡蠣價格飆漲約4成。這場前所未見的牡蠣荒使得許多餐廳業者被迫縮減菜單，甚至只能提供冷凍牡蠣給顧客。專家指出，海水溫度過高、餌料不足及海水含氧量太低是造成大量牡蠣死亡的主要原因。這場危機不僅重創當地養殖業者，也影響了依賴牡蠣吸引觀光客的餐飲業。

廣告 廣告

雖然現在正值牡蠣盛產季節，日本餐廳業者卻面臨無法供應新鮮牡蠣的困境，許多店家只能提供春季前後採收的冷凍牡蠣。有餐廳業者表示，平常豐富的菜單品項今年縮減到約一半，使得牡蠣料理成為「看得到卻吃不到」的奢侈品。

根據日本水產廳調查，廣島牡蠣的死亡比例最高，達到6到9成，香川縣與愛媛縣部分地區約5到9成，兵庫縣也有8成的死亡率。養殖業者打開牡蠣後發現只剩下空殼，損失慘重。日生町漁業工會會長田丸和彥強調，日生漁港的牡蠣養殖歷史已有64年，但這次的情況是前所未見的慘況，完全達到災害等級。

當地牡蠣養殖業者展示了連在一起的牡蠣，表示這些牡蠣本應能長到更大的尺寸，但因環境因素而提早死亡。專家分析指出，海水溫度過高、餌料不足以及海水含氧量太低是造成這次大規模牡蠣死亡的主要原因。產量的驟減導致牡蠣價格迅速飆升。

供應給超市的牡蠣平均批發價已達每公斤2200日圓，比去年同期上漲約4成。每年牡蠣季節都能吸引大量觀光客的廣島牡蠣小屋，今年面臨嚴重的供應短缺，業者不得不從東北產地採購牡蠣以維持餐廳營運，試圖度過這場前所未有的牡蠣危機。

更多 TVBS 報導

100國反對！「日本鰻魚列瀕危」遭否決 日本人鬆口氣

疑陸客又隨地便溺裸身逛街 南韓網友哀求：拜託別來！

多國礦場生產中斷 全球搶銅熱潮再現、銅價狂飆

秋颱詭譎多變！專家警告：「共伴效應」威力不可輕忽

