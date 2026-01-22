打撈失事F-16戰機及飛官 空軍證實「黑盒子」在水深2500公尺處

空軍編號6700的F-16V戰機6日晚間於花蓮外海墜海，飛行員失聯，經過16天搜索，雖仍未找到人員與機體殘骸，空軍在15日證實已偵獲俗稱「黑盒子」的「失事殘存飛行資料記錄器」所發出的訊號並進行定位，空軍司令部督察長江義誠少將今（22日）表示，目前確認訊號位置水深約2500公尺，已啟動國外打撈公司進行支援打撈工作。

國防部上午召開臨時記者會，空軍司令部督察長江義誠在媒體提問F-16V戰機及飛行員搜救進度時表示，空軍已掌握戰機黑盒子的衛星定位與深度，目前確認深度為2500公尺。

江義誠解釋，因受限國內業者打撈能力，空軍在確認訊號位置後，已經啟動國外打撈公司來進行支援，相關船隻跟打撈機具，都會完成整備，但本週天候狀況及海象不符合作業的標準，近期內只要達到出海打撈標準，空軍就會啟動打撈的相關的作業。如有任何的最新的消息跟進度，除了立即會通知家屬以外，也會向大眾來做說明。

目前軍方及海巡搜救仍未停止，雖然16天來都毫無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

