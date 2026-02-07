打撈礦災罹難者遺骨突昏迷 台灣潛水員在日本身亡

台灣一名潛水員驚傳在日本身亡。（示意圖／pexels）





日本山口縣發生潛水命案。57歲台籍魏姓潛水員，今（7日）進行太平洋戰爭罹難者的遺骨調查作業時，突然抽搐並陷入昏迷，現場雖進行心肺復甦術與送醫急救，可惜最後仍不治身亡。

據《山口電視台》報導，魏男與2名隊員在上午11時30分進入長生煤礦水下坑道，卻在30分鐘後出現抽搐、失去意識症狀。隊員立刻將魏男送到礦坑內的減壓站進行緊急救治，並於中午12時20分請求救護車協助。

據悉，這次罹難者遺骨調查原訂從3日進行到11日，總計有來自日本、芬蘭、泰國、印尼及台灣的6名潛水員參加。刻印長生炭坑水非常歷史會（長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会）事務局長上田慶司，對此表達關切，並希望魏男能平安無事。可惜《TBS》下午指出，魏男搶救後仍回天乏術。

長生煤礦在1942年2月3日因為坑道漏水，造成183人罹難，死者多為朝鮮籍與日本籍勞工，且因礦坑位置搜尋不易，直到2024年才有民間團體委請潛水員尋找遺骨，首批罹難者骸骨在2025年被發現。

