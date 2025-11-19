打擊「直美」亂象 衛福部擬修法 沒兩年PGY不准做醫美

近來發生多起醫美死亡事故，衛福部推動修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，擬禁止醫學院一畢業就直接從事醫美，執行醫師須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）兩年，藉此打擊「直美」亂象。台北市醫師職業工會今天強調，若無配套，只會勉強醫師接受未必與醫美安全相關臨床負荷，造成醫院行政挑戰與成本。

衛福部推動修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，擬禁止醫學院一畢業直接從事醫美，執行醫師須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）兩年，藉此打擊「直美」亂象。

從牛奶針到生殖器增大術，近來傳出醫美出人命的案件。衛福部推動改革，擬禁止一畢業就從事醫美，近日正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》部分條文修正草案。

根據草案，全面將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，限定未來必須由完成PGY（畢業後綜合臨床醫學訓練），並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。此外，規定在新法上路後兩及三年內，完成補正。

立法院社福及衛環委員會上午邀衛福部長石崇良列席，審查《家庭暴力防治法》部分條文修正草案。

石崇良會前受訪表示，醫學美容的管理，最主要是回到醫療品質與病人權益。修訂特管辦法，回歸專科醫師訓練的基本能力培養，各國都是朝這樣的方向發展，須以病人安全、權益為最大原則。

至於是否溯及既往，石崇良說，所有法規修訂時，都會考慮到信賴保護原則，在民眾利益與執業者權利間取得平衡。能力訓練是最基礎的，會給予一定時間補正，再繼續執行。至於是否要求全部重回PGY，石崇良回應，「是」。

衛福部長石崇良19日受訪表示，醫學美容的管理，最主要是回到醫療品質與病人權益。

台北市醫師職業工會今天透過新聞稿質疑，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院進行兩年的PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部分醫師接受未必與醫美安全相關的臨床負荷，對於醫院教學行政而言，也是陌生的挑戰與成本，「強摘的瓜不甜莫過於是」。

台北市醫師職業工會祕書長陳亮甫告訴媒體，「公告草案有如拔草測風向」，雖然理由是要提升醫美病人的安全，但仍必須面對多重質疑，例如過去爆發重大病安疑雲者，並非未經專科訓練的醫師。

陳亮甫說，全面限縮「直美」同時，衛福部卻沒有提出服眾的數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格的醫師涉及醫療事故比例及調查等，「修法之後是否就能降低醫美事故發生？」

台北市醫師職業工會要求，若此次修法核心關懷在於病人安全，衛福部在草案挑起醫界敏感神經同時，更應拋出不僅是直覺的實證基礎，避免淪落「修理小孩給外人看」的疑聲，回應外界「為鞏固臨床人力關閉『直美』大門」的奚落。

此外，台北市醫師職業工會強調，究竟醫美工作有何致命吸引力，又或者醫院工作如何刀口舔血，致使逃離醫院者如過江之鯽，盼望在此次修法時也是必須探究的議題。

