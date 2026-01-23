打擊代謝症候群 竹市推「檢、吃、動」健康拳

「拳」力出擊！竹市推「檢、吃、動」健康拳 打擊代謝症候群





代謝症候群被視為現代人健康的隱形殺手，不僅與國人十大死因息息相關，更是導致心血管疾病、糖尿病等慢性病發生的重要前兆。新竹市衛生局提醒，預防代謝症候群刻不容緩，為能更早在黃金期逆轉代謝症候群，民眾應掌握關鍵三招「檢、吃、動」口訣，「檢」代表定期健康檢查、「吃」意指均衡飲食、「動」則是規律運動，並搭配「檢吃動健康拳」，共同打擊代謝症候群，健康生活再升級。

衛生局長陳厚全表示，代謝症候群是「三高加二害」導致，三高是「血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高（三酸甘油酯偏高）」，二害是「腰圍過粗、好的膽固醇不足」，以上的危險因子中若有三項以上，即是罹患代謝症候群，若不及早檢查治療，把握黃金期逆轉代謝症候群，將比一般人增加4到6倍得到糖尿病、高血壓、腦中風等慢性病的風險。

衛生局指出，為了逆轉腰圍、血糖、血壓等超標數值，市府與醫療院所合作成立「代謝重生守護聯盟」，截至114年11月止已有65家醫療院所積極投入代謝症候群防治工作，提供民眾個別化健康管理，收案人數已達8,557人。根據國民健康署資料顯示，經收案管理後追蹤3次以上的個案中，生活習慣介入已展現顯著成效，腰圍改善近4成、體重改善近3成、血壓改善近5成5，改變的成果令人鼓舞，期藉由醫療院所與市民朋友的共同努力，降低罹患慢性病的風險，為健康築起最堅實的防線，讓民眾擁有健康、活力、高品質的生活。

衛生局強調，代謝症候群可透過「檢、吃、動」逆轉，包含「檢」：定期檢查掌握自身健康狀況，實施早期介入的關鍵，提早逆轉代謝症候群風險。「吃」：依循「我的餐盤6口訣」吃的健康無負擔，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。「動」：每週應累積至少150分鐘中度身體活動，並將運動結合日常生活，如健走、太極拳、游泳或騎腳踏車，培養長期的運動習慣。

