記者蔡琇惠／新北報導

新北市警察局長方仰寧今（14）日於市政會議中，以「打擊依托咪酯守校園、阻斷吸毒駕車護新北」為題進行專題報告，方仰寧強調，為阻斷供需、減少毒害，新北市政府透過跨局處合作設之新北毒防辦，以全面建立防護網。

方仰寧於報告中表示，依托咪酯（喪屍煙彈）威脅相當嚴峻。依托咪酯佔毒品案件比例急遽上升，113年下半年（7-12月）佔比達31.16%。而中央機關在新北警方強力建議下，相關法令也進行變更，於113年11月27日已公告升級為「第二級毒品」，對於製造、販賣、運輸者，刑責大幅加重，最重可處無期徒刑，且單純持有、施用者亦構成犯罪。

方仰寧提到，依托咪酯（喪屍煙彈）危害特徵在易摻入電子煙，具「口味多樣、便宜、易取得」特性，會導致肌肉失衡（喪屍症狀）、呼吸衰竭甚至死亡。為此市府啟動校園防毒策略：一、防制主軸：針對青少年涉毒採取「識毒、快篩、蒐證、溯源」四步驟；二、具體作為：(1)加重刑責求刑：針對販賣毒品給未成年的成年藥頭，依法建請法院加重其刑至二分之一。(2)校警聯巡：年度校警聯合巡查768次，建立校園周邊熱點1,529處。(3)教育宣導： 114年觸及近3萬名學生，115年目標提升至3萬5,000人。

方仰寧指出，新北市政府打擊毒駕與科技執法成效卓著。一、導入新科技： 114年11月20日正式投入「毒品唾液快篩」執法，解決過往無法即時檢驗的困境；二、執法數據：(1)量能爆發：唾液快篩投入僅42天（11/20-12/31），即查獲毒駕832件。(2)佔比高：短短42天的查獲量，佔了114全年度取締總數（1,769件）的47%。(3)警政署取締毒駕專案：新北市在毒駕取締件數上表現突出，新北1,220件為六都第一。(4)防制成效：執法強化期間，事故發生數降低3.5%、死傷人數降低6%。

新北市長侯友宜在聽取報告後表示，近幾年來，新北市府在整個防制毒品的過程中，因為看到新興毒品依托咪酯的氾濫，尤其毒駕的事件頻傳，兩年多前市府反映給中央，一定要重視這一個議題。經過中央與地方一起並肩作戰，也專案實施針對毒駕進行全力防制，尤其在依托咪酯快速的檢驗的試劑，也編列了預算來執行。因此今年在依托咪酯的執行的效率更高， 42天就查了832件，佔我們全年的比例47%，可見這個試劑在毒駕的防制上產生了巨大的威嚇作用，但是相對地看到問題的存在，毒駕還是非常非常的氾濫。我要求市府團隊、警察機關打擊毒駕絕不手軟、全力以赴，尤其尾牙與春節期間，酒駕又跟毒駕結合在一起，造成的危害更嚴峻。此期間的酒駕、毒駕取締一定會增加，希望大家都能過一個平安的年，所以防制毒品不但是毒駕，包括電子煙，甚至其他相關毒品，市府團隊都會全力以赴。