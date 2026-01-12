打擊俄羅斯，伊朗、委內瑞拉影子艦隊 英國內閣部長：依法可扣船

美軍部隊在英軍的協助下成功登上俄羅斯影子艦隊油輪「馬里內拉號」，並對該艘船艦實施了扣押。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

[Newtalk新聞] 英軍上週協助美軍扣押涉嫌為委內瑞拉、俄羅斯和伊朗運送石油的「馬里內拉號」油輪（the Marinera）。《英國國家廣播電台》（BBC）報導，儘管英國軍方人員尚未登船檢查任何船隻，倫敦當局過去幾週一直在研究可以採取哪些措施，並已找到一項法律依據，認為可以據此授權英國軍方登船並扣押所謂「影子艦隊」中的船隻。

報導指出，英國內閣部長們認為，2018年頒布的《制裁與洗錢法》（The Sanctions and Money Laundering Act）可以作為授權使用武力的依據。

英國先前已對500多艘被指控為「影子艦隊」的船隻實施制裁，英國認為這些船隻正在資助敵對活動，包括俄羅斯入侵烏克蘭。

部長表示，英國及其盟友採取的行動已迫使約200艘船隻離海，其中大多數船隻此前均未懸掛合法船旗。

船舶註冊是指將船舶登記在特定國家，使其能夠在國際水域航行，並享有法律規定的某些保護。

政府認為，他們發現的《制裁與洗錢法》的法律機制可以適用於任何未合法註冊船旗的受制裁船隻。

官員表示，這其中就包括上週被扣押的「馬里內拉號」油輪。

「馬里內拉號」油輪與委內瑞拉有關聯，先前名為「貝拉1號」（Bella 1）。該船在冰島和蘇格蘭之間的北大西洋航行時被美國海岸警衛隊攔截。

英國國防部表示，美國請求英國提供援助，皇家空軍偵察機和皇家海軍支援艦「潮汐力量」號（RFA Tideforce）參與了這項行動。

國防大臣希利（John Healey ）表示，此次行動「完全符合國際法」，並補充說，英國「不會對公海上日益猖獗的惡意活動袖手旁觀」。

希利向英國國會議員表示，倫敦當局正在「加強對俄羅斯影子艦隊的打擊力度，制定更多軍事方案，並加強與盟友的協調」。

據了解，希利所指的進一步軍事方案之一就是確定這項法律機制。

美國已加強對影子艦隊船隻的打擊力度，近幾週已扣押了五艘油輪。

英國國防部發言人表示：「國防大臣本週在議會闡述，威懾、擾亂和削弱俄羅斯影子艦隊是本屆政府的優先事項。」

他們補充說：「我們不會對具體的行動計劃發表評論。」

英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）週日表示，當局正在加強檢查力道，已有超過600艘船隻在靠近不列顛群島航行時被攔截檢查。

