中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中年底有許多大型活動，包含跨年、演唱會等等，預估將吸引大量人潮湧入，這也讓非法日租套房業者伺機而動，這些非法日租套房多數隱身在一中、逢甲商圈，其中逢甲商圈周邊，有三家業者罰不怕，前後被裁罰兩次卻無視法規持續營業，台中市府觀旅局祭出鐵腕，強制執行斷水斷電。





打擊台中3非法日租套房 觀旅局"鐵腕手段"斷水電(圖/市府提供)









觀旅局會同大批警力，還有電力公司、自來水公司人員，拆除電錶水錶，因為住宅內，暗藏非法日租套房。這處日租套房，位在台中市逢甲商圈附近，早在112年，就被市府查獲非法經營事證，遭到兩次裁罰，並且勒令停業，不過業者罰不怕，無視法規持續營業，這次共有三家業者，遭到強制斷水斷電。

日租套房沒有經過消防機關審查加上交易過程不透明 若發生糾紛或是工安意外消費者求償無門(圖/市府提供)









根據統計，113年台中住宿人數，達到893萬人次，是六都第二高，今年1到10月，住宿人次已經來到754萬人次，這些日租套房，主要集中逢甲跟一中商圈的集合住宅裡面，以自助入住、高CP值、鄰近商圈作為誘因，吸引旅客上門訂房，不過沒有經過建管、消防機關審查、也沒有投保公共意外責任險、加上交易過程不透明，一旦發生消費糾紛或是工安意外，消費者求償無門。





年底台中又有跨年晚會等大型活動預計吸引大量人潮 民眾訂房前需慎選旅館才能避免敗興而歸(圖/市府提供)













尤其歲末年終，年底台中有五月天演唱會、跨年晚會等大型活動，預計吸引大量人潮，提醒民眾出遊訂房前，慎選旅館，才能避免敗興而歸。









原文出處：打擊台中3非法日租套房！ 觀旅局「鐵腕手段」執行斷水斷電

