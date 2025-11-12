打擊噪音車！桃園推動排氣管認證 合法改裝不擾民

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（12）日下午主持市政會議時表示，近年民眾對改裝排氣管噪音深感困擾，市府持續結合警察局、環保局與交通監理單位強化執法，並運用人工智慧科技，大幅提升查緝效率。在市府團隊持續執法與科技監測的努力下，桃園的環境音量平均降低6分貝，民眾噪音陳情案件減少超過三成，顯示「靜桃專案」有效改善市民生活品質，期許桃園成為真正安靜宜居的城市。

張善政指出，立法院《道路交通管理處罰條例》10月底完成修正，針對違法改裝排氣管行為，最高罰鍰由1800元提高至3600元，罰鍰「翻倍」上調，讓地方執法更有力。該修法是在副市長蘇俊賓督導下，由環保局向中央提出建議，並在立法委員牛煦庭協助下促成。桃園至今已協助逾8000輛車輛完成排氣管認證，讓車主合法改裝，也讓監理機關有據可查。

張善政強調，市府透過導入智慧科技，將稽查效率提升了3.84倍，市府運用智慧科技強化稽查，絕非三分鐘熱度，而是會持續推動到底。今（114）年1至10月，跨局處聯合稽查共攔檢1900餘輛車，噪音裁罰金額超過300萬元；查獲非法改裝排氣管車輛逾1300輛，累計罰鍰達117萬元。

