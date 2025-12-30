打擊國軍士氣？後備等群組驚見「這些訊息」 周軒籲政府正視

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

中國人民解放軍東部戰區，昨（29）日無預警宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，但民進黨新北市林秉宥獲報，國軍內湖後備輔導中心的幹部，竟在LINE群組不僅唱衰政府，還狂讚解放軍，消息一出引起極大爭議；政治工作者周軒也接獲，國防醫學大學公衛學院校友會群組中，竟也出現幫忙中國洗白的訊息。對此，周軒今（30）日受訪時呼籲政府與國防部都應該要趕快正視這項問題。

針對自己接獲國防醫學大學公衛學院校友會群組中，出現幫中國洗白的訊息一事，周軒今日上午受訪表示，自己看到後感到非常痛心，尤其現在這個時刻，共軍圍台軍演，已經相當雷同全軍都在備戰的時刻，而退伍軍人群組裡面還有一些意圖在幫中國洗白，甚至轉傳一看就知道是中國製造假訊息的言論。

周軒認為，這件事不僅對國軍士氣造成很大的影響，同時也是讓台灣人對於整體國防韌性有嚴重的打擊，是令人憂心的事情；當自己將群組內容貼在臉書後，而臉書底下網友的留言，以及林秉宥臉書底下留言皆是一片罵聲，而且大家也支持政府立刻做出相關作為。

另外，周軒也提到，根據他所知道的最新消息，當林秉宥貼出內湖後備輔導中心的內部群組對話後，現在群組內部已經有將相關人等踢出去的舉動，甚至還有人質疑林秉宥貼出消息是在汙衊、破壞名聲。

對此，周軒強調，本來後備身為民防的重要幹部，或是國防醫學院身為國軍的重要幹部，本來就該對敵我意識有深刻認知，怎麼會在這時間點轉傳這些意圖打擊台灣人士氣的消息？他更呼籲政府與國防部都應該要趕快正視這項問題。





