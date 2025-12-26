打擊奈及利亞伊斯蘭國 川普下令耶誕攻擊：慘痛代價終於降臨

美國總統川普聲稱，美軍在奈及利亞打擊了ISIS恐怖分子。

美國總統川普表示，他已經下令對奈及利亞境內的伊斯蘭國恐怖分子發動致命打擊，川普指責這個組織迫害奈及利亞的基督徒。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，川普在社群平台發文表示，「在我作為三軍統帥的指示下，美國對奈及利亞西北部的ISIS恐怖分子發動了一次強有力的致命打擊。這些恐怖分子以多年、甚至幾個世紀以來前所未有的規模，殘忍殺害無辜基督徒。」

川普說，我先前就警告過這些恐怖分子，如果他們不停止屠殺基督徒，必將付出慘痛代價，而今晚，他們的慘痛代價終於降臨了。川普還說，戰爭部執行了多次精準打擊，只有美國才能做到這一點。

川普強調，在他的領導下，美國絕不允許極端伊斯蘭恐怖主義得逞。CNN報導，在過去幾個月川普一直關注奈及利亞基督徒的困境，包括在11月呼籲國防部長做好採取行動的準備。川普警告，美國將火力全開地進入奈及利亞，以保護這個非洲人口最多國家的基督徒。英國廣播公司BBC報導，監測暴力事件的組織表示，沒有證據顯示在奈及利亞，基督徒被殺害的人數多於穆斯林，而奈及利亞這兩個宗教的信徒人數大致相當。