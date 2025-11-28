打擊委內瑞拉販毒網路！川普揚言：「陸地行動」很快就會展開

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間27日在感恩節與美軍官兵通話時表示，美國正準備對委內瑞拉涉嫌的毒品走私網路採取新的行動，並透露針對陸上目標的行動「很快」就會展開。

據《CNN》報導，川普在通話中對軍人表示：「近幾週以來，你們一直努力威懾委內瑞拉的毒品走私者，而他們的數量確實不少。當然，現在經海上走私的情況已經不多了。」

他接著說：「你們可能已經注意到，現在幾乎沒有人想再用海上路線運毒，我們也將開始在陸地上阻止他們。陸地行動比較容易，而這很快就會開始。我們在此警告他們：停止把毒藥送進我們的國家。」

川普此番談話顯示，在接受數次高層簡報，並在本月稍早增加美軍在該區域的軍力展示後，他在委內瑞拉問題上的行動方向似乎已經成形。

本週稍早，川普將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其政府盟友列為外國恐怖組織成員，包括「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）也被指定為外國恐怖組織。而專家指出，這個詞彙更像是對涉嫌貪腐政府官員的描述，而非真正的組織化犯罪集團。

依據此項指定，川普將可對馬杜洛的資產與基礎設施施加新的制裁。然而，法律專家表示，該認定並未明確授權使用致命武力。

美軍目前已在該地區集結10多艘軍艦與1.5萬人的士兵，作為五角大廈所謂「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的一部分。美軍在這項所謂的反毒品走私行動中，透過對船隻發動攻擊，已擊斃逾80人，但川普政府始終未提供這些船隻參與販毒的證據。

《CNN》在本月稍早報導指出，川普政府官員在1次機密簡報中告訴國會議員，美國並不計畫在委內瑞拉境內發動攻擊，且目前沒有能夠支持對陸上目標發動攻擊的法律依據。

4名消息人士則透露，官員們在簡報中表示，美國司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Counsel）為美軍攻擊涉嫌運毒船隻所提出的法律意見，並不允許美軍在委內瑞拉境內或其他領土發動攻擊。但其中1名消息人士說，官員並未排除未來可能採取的行動。

整體而言，川普政府在拉丁美洲周邊的軍事行動上，大多試圖避免讓國會參與。《CNN》報導指出，1名司法部高級官員在11月告訴國會，美軍可以在不經國會批准的情況下，繼續對涉嫌毒品走私者進行致命攻擊，且政府並不受1973年頒布、要求與國會協同作業的「戰爭權力決議」（War Powers Resolution）的規範。

