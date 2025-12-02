社會中心／黃恩琳、洪國凱、SNG 新北報導

毒品案層出不窮，檢警積極查辦，今天（2日）上午，調查局舉辦「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會，行政院長卓榮泰也到場。這次一共有七大案件，逮捕2000人，搜索800多個地點，其中還在高雄抓到號稱「毒品界愛馬仕」的「雙獅地球牌」海洛因，共52塊，市價超過2億元。

檢警敲敲打打，把藝術燈底座撬開後，裡面驚見一塊塊的雙獅地球牌海洛因，這可是「毒品界愛馬仕」，夾藏在包裹和藝術燈內，從越南、寮國運來，現場一共查獲52塊，黑市價值超過2億元。

廣告 廣告





打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會

卓揆親臨緝毒成果記者會（圖／民視新聞）









看似一般植物，也沒有特別味道，但這種罌粟花植株，可以提煉嗎啡、鴉片，甚至製成海洛因！誇張的是，嫌犯明目張膽就種在台中科技公司的頂樓。警方出動無人機，給植物協會理事長鑑定，確認是製毒植物，但嫌犯供稱，只是泡成藥酒給朋友使用，沒販售，說詞避重就輕。





打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會

卓揆親臨緝毒成果記者會（圖／高檢署）









檢警在桃園也破獲首例依托咪酯毒品製造工廠，嫌犯從中國進口機油，但機油中又混雜「黑水」，混雙氧水，透過化學反應，做成液態依托咪酯。

調查局舉辦「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」記者會，行政院長卓榮泰也到場，看看各單位的豐收成果。

檢警調打擊毒品犯罪不遺餘力，全力阻斷毒品流入台灣市場。





原文出處：打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會

更多民視新聞報導

一毛未刪！馬太鞍溪特別預算立院三讀 270億助花蓮災後重建

47歲男吸毒騎車「闖紅燈自投羅網」 唾液快篩一驗秒露餡

支持率穩坐龍頭！吳思瑤曬民調：藍白相加「也和民進黨有段距離」

