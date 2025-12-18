打擊毒品走私不停手！美軍再炸運毒船釀4死 一週內第二起

美軍17日在東太平洋國際水域再對一艘疑似販毒船隻發動攻擊，造成船上4人死亡。這是本週內第二起類似攻擊事件，美國政府持續透過「南方之矛行動」打擊毒品走私活動。

美軍17日再炸一艘販毒船。（圖／翻攝自X）

美國南方司令部透過社群平台X發布聲明指出，這次攻擊行動是在戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指示下執行。該司令部表示：「12月17日，在戰爭部長赫格塞斯的指示下，南方之矛聯合特遣部隊對一艘在國際水域活動的、由被指定恐怖組織運營的船隻進行了致命的動能打擊。」

根據美國南方司令部提供的情報，遭到攻擊的船隻正沿著東太平洋一條已知的毒品走私路線航行，並參與毒品走私活動。該司令部同時發布了攻擊過程的影片畫面，顯示美軍對目標船隻實施精確打擊。

美國南方司令部強調，在這次攻擊行動中，沒有任何美軍人員受傷。該組織將此次行動定調為對指定恐怖組織運營船隻的反制措施。

本週稍早，美軍已於東太平洋對三艘涉嫌販毒的船隻發動攻擊，導致8人死亡。兩次攻擊事件總計已造成12人喪生。

川普政府推動的「南方之矛行動」自實施以來，針對疑似販毒船隻的打擊行動已造成至少99人死亡。政府官員表示，該行動的主要目標是遏制毒品販運活動，維護區域安全。

