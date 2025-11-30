打擊毒船內幕！傳下令「殺死所有人」 美防長斥「假新聞」
《華盛頓郵報》本週報導，美國國防部長赫格塞斯在一次打擊加勒比海域毒品走私船時下令「殺死所有人」。28日赫格塞斯稱相關報導為「假新聞」，並表示針對船上人員的一系列襲擊「根據美國和國際法都是合法的」。
英國《衛報》29日報導，美國國防部長赫格塞斯28日表示，有關他可能非法下令在加勒比海的一次軍事打擊中殺死所有人的消息為「假新聞」，並猛烈抨擊有關報導為「捏造的、煽動性的和詆毀性的報導，旨在抹黑我們為保衛國土而戰的傑出戰士」。
此前，《華盛頓郵報》報導，赫格塞斯下令國防部官員「殺害」9月2日一艘正在接受分析人員監視的船上的所有人。這是川普政府近幾個月來實施的眾多打擊行動中的第一次。白宮在沒有證據的情況下聲稱，在五角大廈行動中被擊斃的加勒比海船上的人員是毒品走私犯。據報導，參議院軍事委員會將對這起襲擊事件展開調查。
據了解，這次襲擊行動在第一次飛彈襲擊後原有兩名倖存者，隨後為執行赫格塞斯的命令，該兩名倖存者遭擊斃。《華盛頓郵報》報導，一些現任與前任美國官員與專家表示，川普政府在加勒比海的飛彈攻擊可能不合法。迄今為止，這一系列軍事打擊已造成80多人死亡，並擊沉了至少22艘船隻。
歷史上，美國政府曾多次在海上攔截販毒船隻，並對涉嫌走私者提起訴訟。
川普政府指控加勒比海所有船隻上的人員均為毒販，稱他們主要是委內瑞拉販毒集團「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）的成員，該集團一直是川普政府重點打擊的對象，早些時候該集團更被川普政府列為恐怖組織。
川普宣稱，美國襲擊這些船隻是因為芬太尼相關的過量致死率居高不下。但美國一些議員、毒品專家和前執法官員駁斥這一說法，認為芬太尼並非產製委內瑞拉。委內瑞拉官員與一些其他國家譴責美國在加勒比海的空襲行動，並稱其違反正當程序。委內瑞拉駐聯合國大使更稱這些攻擊為「法外處決」。
美國國防部內部官員也一直在悄悄地提出對船隻襲擊的擔憂。據《NBC》報導，一位高級軍事律師不同意川普政府關於襲擊合法的說法，隨後被其他官員邊緣化。負責監督襲擊行動的司令霍爾西（Adm Alvin Holsey）上將於10月辭職。《紐約時報》報導稱，雖然霍爾西離職原因不明，但他曾對襲擊船隻表示內部擔憂。
