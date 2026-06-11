打擊毒駕！內政部強化攔檢作為 推動警察執勤裝備全面優化
記者盧素梅 /台北報導
內政部今（11）日部務會報安排警政署就「毒駕攔檢改善精進作為」及「警察執勤裝備優化」進行報告。次長馬士元表示，面對毒駕衍生的執勤風險，已全面檢討高風險攔檢作業程序，並同步推動裝備升級，從勤務作為及裝備保障雙軌並進，全力守護第一線員警執勤安全與民眾生命財產安全。
內政部指出，面對疑似毒駕、酒駕、通緝犯或其他高風險對象，將落實「安全優先、依法執法、三安並重」原則，要求執勤員警於攔檢時確實要求駕駛人配合熄火、下車接受檢查，以降低拒檢逃逸及駕車衝撞風險。對於拒不配合且有危害執勤安全之虞者，將依警械使用條例及相關法令規定，依法採取必要強制措施，迅速排除危害。
在精進措施方面，內政部警政署已啟動包括重新檢視高風險攔檢標準作業程序、強化組合警力及安全站位、善用車輛攔截阻車設備、推動情境式實戰訓練、提升毒駕徵候辨識能力，並建立高風險攔檢勤務標準化模式等多項具體作為。同時持續推動毒駕查緝法制精進，研議強化毒駕檢測及執法機制，提升查緝效能。
在裝備優化方面，將針對應勤裝備進行全面優化，包括「微型攝影機」提升解析度及低照度錄影成像；「防護型噴霧器」由霧狀或圓錐噴射精進為高辣度之精準水柱，且可遠距離使用；「警棍」結合破窗器以延伸施力距離，全面提升擊破效率，並持續檢討其餘核心裝備，朝提升採購單價、納入同仁評選機制等方向處理。此外，為提升第一線員警防護能力、降低執勤受傷風險，日前亦已預告「警察勤務裝備機具配備標準」修正草案，增列防割手套、戰術臂盾及防暴鋼叉等防護型裝備機具及配賦原則，以符合實際需求。
內政部強調，毒駕行為不僅危及自身及用路人安全，更可能衍生暴力抗拒執法情事，政府對任何毒駕、拒檢逃逸及衝撞員警等違法行為絕不寬貸。透過攔檢機制精進與裝備全面升級雙管齊下，並積極配合國家全社會防衛韌性政策，強化警察機關面對重大災害、複合式危機及突發事件之應變量能，戮力建構兼具安全、韌性及永續之社會防衛體系，為第一線執勤同仁打造最堅實的執法後盾。
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