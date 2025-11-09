打擊毒駕 唾液快篩最快本月上路

刑事局推動唾液毒品快篩試劑執法，採購試劑測試使用方式，最快本月上路打擊毒駕。記者李奕昕／攝影

國內毒駕問題日益嚴重，今年至九月全國查獲五四六八件，已是去年全年查獲量二倍：警政署推動唾液毒品快篩試劑執法，交通部上月配合預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，將會銜內政部發布，最快本月上路執法。

刑事局統計，毒駕前年移送二六七件，去年查獲二六一九件、移送一九九一件，今年至九月已查獲五四六八件，成長速度驚人。聯合報六月報導毒駕執法困境後，警政署推動唾液毒品快篩試劑執法。

刑事局蒐集國外作法，研究可行性後，正修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，攔查車輛或處理車禍，發現疑似毒品或施用器具，或有行駛不穩及駕駛未飲酒卻有施用毒品徵狀，應使用試劑。檢測呈陽性反應，依道交條例舉發處罰鍰、移置保管車輛及吊扣駕照一至二年、牌照二年；駕駛拒測舉發處十八萬元、移置保管車輛及吊銷駕照、吊扣牌照二年。

廣告 廣告

駕駛經檢測陽性或拒測，警方應取得駕駛同意採集尿液送驗，若尿液檢驗報告有毒品濃度數值，依法函送；如駕駛不配合，請示檢察官依刑事訴訟法核發鑑定許可書，視許可在警察機關採尿或送醫導尿。

為避免執法過當、侵犯人權疑慮，刑事局規定比照酒測執行道路稽查作法，不得無差別使用，若未發現毒品或施用器具，應觀察駕駛有無注意力不集中、情緒不穩、視聽幻覺或發抖等可能施用毒品徵狀，依比例原則判斷。

目前全國警方共向美國兩家廠商採購試劑一萬二五四五劑，可檢測海洛因、安非他命、大麻、Ｋ他命、「喪屍煙彈」依托咪酯類、卡西酮、苯二氮平共七種毒品反應，涵蓋台灣常見毒品。

台北市警方上月協助測試，廿案的快篩與驗尿結果均相符；刑事局辦理教育訓練，調訓各地交通、刑事警察大隊及鑑識相關人員，講解試劑使用流程及方法。

【看原文連結】

更多udn報導

1疾病首入列全球10大死因排行榜 每年悄奪150萬人命

捷運站牆上有金庫門？真正用途曝：當年慘況意難平

替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼畫面曝

小女孩長大了 童星「沒長歪」逆天神顏+魔鬼身材掀議