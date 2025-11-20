打擊毒駕！唾液快篩3流程一次看

▲桃園4日晚上，戴姓小貨車駕駛遭毒駕轎車擦撞，失控衝撞路燈身亡。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 為打擊毒駕，交通部修訂法規，可對車輛駕駛使用唾液毒品快篩試劑檢測，全程共3大程序，要告知受試者檢測流程，並全程連續錄影，若駕駛拒測，可罰18萬元，吊銷駕駛執照及吊扣該車輛牌照二年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

近年來毒駕頻傳，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，自19日起實施，對車輛駕駛以唾液毒品快篩試劑檢測者，其實施檢測過程應全程連續錄

影，並依下列程序處理：

實施檢測，應於攔檢現場為之。但於現場無法或不宜實施檢測時，得向受測者說明，請其至勤務處所或適當場所檢測。 告知受測者唾液毒品快篩試劑產品有效期限、檢測流程、檢出結果判讀方式及有效判讀時間。 因唾液毒品快篩試劑產品問題或受測者未符合檢測流程，致檢測失敗 ，應向受測者說明檢測失敗原因，請其重新接受檢測。

交通部說明，實施前項檢測後，應告知受測者檢測結果，並請其在唾液毒品快篩試劑執法紀錄表簽名確認。拒絕簽名時，應記明事由。實施第一項檢測，檢測出車輛駕駛人有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品，依本條例第三十五條第一項第二款或第七十三條第二項製單舉發。

交通部也說，車輛駕駛人拒絕配合實施檢測者，應依下列規定處理：

一、告知拒絕檢測之法律效果：

（一）汽車駕駛人拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，處新臺幣18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

（二）汽車駕駛人於10年內第二次違反本條例第三十五條第四項規定者，處新臺幣36萬元罰鍰，第三次以上者按前次違反本項所處罰鍰金額加罰新臺幣18萬元，吊銷駕駛執照，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，並吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

（三）租賃車業者已盡告知本條例第三十五條處罰規定之義務，汽機車駕駛人仍有前二目情形者，依所處罰鍰加罰2分之1。

（四）慢車駕駛人拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，處新臺幣4800元罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車。

二、依本條例第三十五條第四項、第五項或第七十三條第三項製單舉發。





