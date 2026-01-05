打擊犯罪維護治安 啟德董事長捐竹縣巡邏車

助警車汰舊換新!啟德董事長胡漢龑捐竹縣巡邏車。





為維持第一線執勤品質與員警安全，啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑再次捐贈新竹縣一輛警用巡邏車，5日舉行贈車典禮，由新竹縣副縣長陳見賢及警察局副局長邱幼媚共同主持，由陳副縣長、邱副局長及竹東分局分局長黃文智代表接受捐贈，並致贈感謝狀及紀念品。

胡漢龑董事長說，竹縣偏遠山區，警員相當辛苦，尤其山區道路關係，對於警車的公里數、折舊率提高許多，除捐警車，9年前也曾捐贈尖石、五峰鄉中型巴士，協助服務長輩，方便前往就醫或活動中心。上禮拜也捐贈花蓮縣光復鄉一台警車，預計下禮拜也會捐贈一台消防偵查車，希望拋磚引玉，所有企業一起讓所有分駐所警車汰舊換新。

董事長胡漢龑、副縣長陳見賢、副局長邱幼媚、竹東分局分局長黃文智(左至右)。

副局長邱幼媚表示，胡董事長擔任新竹縣警友會竹東辦事處副主任，長期關心警政發展，積極參與警民合作事務，對推動社區治安建設不遺餘力。本次捐贈巡邏車，不僅為警政工作注入重要資源，更充分展現民間力量與公部門攜手合作、共同守護地方治安的良好典範。警察局期盼新巡邏車正式投入勤務後，能進一步強化警察單位打擊犯罪與維護治安的整體能量，透過警民持續合作，共同打造安全、安居的幸福新竹縣。



