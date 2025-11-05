打擊環保犯罪有功！橋檢檢察官嚴維德獲金環獎

橋頭地方檢察署檢察官嚴維德因長期致力打擊非法廢棄物回填與環保犯罪，表現卓越，榮獲卓榮泰親自表彰，肯定其守護國土與環境的傑出貢獻。（橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真）

行政院環境部於10月29日舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，由行政院長卓榮泰親自主持頒獎，橋頭地方檢察署檢察官嚴維德因長期致力打擊非法廢棄物回填與環保犯罪，表現卓越，榮獲卓榮泰親自表彰，肯定其守護國土與環境的傑出貢獻。

頒獎典禮現場雲集中央與地方首長，包括法務部部長鄭銘謙、環境部部長彭啟明、台灣高等檢察署檢察長張斗輝及橋頭地檢署檢察長張春暉等人，對全國查緝不法廢土與環保犯罪有功人員表達高度肯定與感謝。

廣告 廣告

橋檢檢察官嚴維德偵辦的高雄市大樹區「和山光電案場」違法開發案，業者未依水土保持計畫施工，擅自開發山坡地面積逾2萬5000平方公尺，造成大面積裸露與水土流失，並危及下游和山社區安全，嚴維德秉持「從嚴從速偵辦、積極溯源究責、加強回復原狀」原則，指揮專案小組深入追查幕後決策者，迅速聲請羈押獲准，並協同高雄市政府督促業者整治山坡地、進行植生復育，逐步恢復地貌後提起公訴。

橋頭地檢署檢察長張春暉表示，打擊集團性環保犯罪一直是行政院重點推動的工作之一。除依法追訴涉案被告外，並要求高雄市政府持續督導業者改善環境，使山坡地植生覆蓋率回復至符合水土保持技術規範的標準。

張春暉並於9月16日親自會同高雄市警局仁武分局長陳膺方及市府水利局前往「和山光電發電設施」現場履勘，確認第一期違規光電板基座已拆除，第二期植生覆蓋及滯洪、排水設施皆已完工，確保山坡地復育及防災安全。

橋頭地檢署表示，此案不僅從嚴追訴不法責任，亦與地方政府密切合作，督促業者重建受損地貌，落實司法偵查與環境保護並行原則，全體檢察官將持續堅守崗位，展現打擊環保犯罪、守護國土安全的決心，為推動環境永續與全民福祉而努力。

更多中時新聞網報導

李玉璽穩戀許允樂朝結婚邁進

傳王子粿粿早同居 簡廷芮切割出軌男女

醫界憂淪排名賽 民團肯定籲改革