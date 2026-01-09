打擊移民社會福利？美宣布成立反詐欺新部門 凍結多州千億聯邦補助

美國總統川普（Donald Trump）政府8日宣布，將在司法部成立新部門，專責打擊全國各地的詐欺行為。白宮在聲明中表示，這個「全國詐欺執法部門」將負責執行聯邦刑事與民事法律，打擊針對聯邦政府計畫、聯邦資助福利、企業、非營利組織及全國民眾的詐欺行為。然而民權倡議者與批評人士指出，川普政府一直利用詐欺指控作為藉口，鎖定移民和政治對手。

美國總統川普。 （資料照／《美聯社》）

據《路透社》報導，白宮聲明指出，該部門的助理檢察總長將負責領導司法部調查、起訴及補救影響聯邦政府、聯邦資助計畫及民眾的詐欺行為，並就重大高影響力的詐欺調查、起訴及相關政策事務，向檢察總長和副檢察總長提供建議。

廣告 廣告

近幾週以來，川普政府特別點名明尼蘇達州，指控該州移民在福利系統和社會服務計畫中進行猖獗的詐欺行為。川普政府官員頻繁且嚴厲地抨擊該州的索馬利亞社群，該社群是美國境內最大的索馬利亞移民群體。民權和移民倡議團體表示，川普誇大了個別案例，並利用這些案例進行他們所稱的聯邦越權行為。

本週稍早，川普政府宣布凍結加州、科羅拉多州、伊利諾州、明尼蘇達州和紐約州超過100億美元（約3166億元新台幣）的聯邦兒童照護和家庭援助資金，理由是政府所稱的詐欺疑慮。這些州隨後對川普政府提起訴訟。

批評者也質疑川普打擊詐欺的能力，指出川普曾赦免過去面臨詐欺定罪的人士。川普政府已針對多項議題威脅削減組織和州政府的聯邦資金，範圍從民主黨執政州計畫中的所謂詐欺、多元化倡議，到大學內支持巴勒斯坦、抗議美國盟友以色列攻擊加薩的活動。

延伸閱讀

台積電全年營收達3.8兆！史上最高 外界關注15日法說會

黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」

電力產能是美3倍！馬斯克大膽預言 陸AI算力將領先世界