打擊詐騙車手！郵局ATM試辦臉部偵測 120秒沒露臉狂嗶
詐騙集團橫行引起社會公憤，中華郵政公司配合政府打擊詐騙犯罪，加強金融自動化服務安全性，將於全台車手提款熱點的自動櫃員機（ATM）試辦「臉部遮蔽示警功能」，透過臉部遮蔽辨識模組，嚇阻蓄意遮蓋臉部的詐團車手。
近年來ATM車手犯罪頻傳，取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽面部特徵，增加被識別蒐證與查緝難度。金融監督管理委員會為降低車手犯罪案件，阻斷詐騙集團金流，鼓勵金融機構積極導入臉部遮蔽示警功能。
郵局在全台擁有3180台ATM，挑選46台試辦臉部遮蔽示警，民眾提款時若配戴安全帽、口罩、墨鏡等遮蔽臉部的配件，操作機台時，頁面會出現交易倒數功能，提醒使用者120秒內移除臉部遮蔽，若未能於時限內完成辨識，ATM將發出提示音提醒。不過，即使民眾不移除，機器仍會允許使用者進入交易頁面繼續操作，降低對一般民眾造成的不便。
中華郵政表示，6月底優先於車手提款熱點區域進行試辦，未來將視辨識精準度與試辦成效，再決定是否擴大實施。
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