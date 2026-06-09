打擊詐騙車手！郵局ATM試辦臉部偵測 120秒沒露臉狂嗶

台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 16 則留言