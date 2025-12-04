打擊詐騙集團祭「禁奢條款」 劉世芳：養小三也算

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，成員在台灣吃香喝辣，內政委員會審查行政院函請審議的《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，納禁奢條款。

柬埔寨太子集團被美方鎖定，台灣檢調也同步掃蕩太子集團在台灣設立的空殼公司，日前陸續拘提辜淑雯、王昱堂等25人到案，中國籍嫌犯李添的特助還仲介李添每個月100萬包養酒店小姐，還每年規劃一次集團高層的聚會，在遊艇上甚至召開選妃活動。

如此豪奢生活也讓行政院打算祭出禁奢條款，函請立法院審議《詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案》，除了嚴懲高額詐欺犯罪，提高詐騙的刑責之外，也針對這次太子集團查到的大量豪華轎車等相關奢侈行為，增列禁奢條款。

備詢時，內政部長劉世芳被立委追問禁奢條款細節，明確回應「包養很多小三」也算是禁奢條款的範圍。

立委提醒，草案內有提到和解可以減刑或免除刑責，但就怕黑道、犯罪組織若是用脅迫和解，相關單位應該要更深入思考，如何保護被害人。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

