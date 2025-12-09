打擊詐騙、人人有責 嘉市啟動校園防詐小尖兵計畫

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市政府今（9）日啟動新永續出發~320+1「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0－校園防詐小尖兵」計畫，由市長黃敏惠主持，帶領市府團隊攜手議長陳姿妏所帶率領的嘉義市議會團隊、教育部嘉義市聯絡處、女童軍會、童軍會、家長協會、SMART 莊信棠、國際舞團「築夢者」世界冠軍哈利（田晉瑜）的母親陳玲寬董事長、嘉義出身的「美秀集團」冠佑齊聚現場，與各級學校校長及警察人員共同響應「打擊詐騙，人人有責」，攜手打造從校園延伸到家庭、擴散至社區的全民防詐安全網。

警察局長陳明志表示，為提升學生識詐、防詐的能力，此次計畫由警察局將8種最常見的詐騙類型、犯罪手法及預防方法設計全新的數位「防詐偵探任務」遊戲，學生在期限內完成任務並積極分享防詐知識，不僅能讓家人、朋友、鄰居一起提升防詐意識，更可獲得深受孩子喜愛的「警察大白熊」限量周邊文創品。市府表示，希望透過遊戲化學習，讓防詐教育更貼近生活，也更容易擴散。

「只要每一成員加入，我們就能組成最堅強的 TEAM CHIAYI！」黃敏惠強調面對不斷進化的詐騙手法，打擊犯罪不只是警察的工作，而是需要「家庭、學校、社區」一起投入，打造綿密的全民防護網，才能守護好我們所愛的嘉園。嘉義市政重視教育紮根，此次計畫從校園出發，期教導孩子學會識詐，把防詐知識從教室帶回家，提醒爸媽、阿公阿嬤，再帶進整個社區。教學相長、親子共學的影響力，也會是公私協力、全民守護的最強助力。

市警局表示，此次活動希望以嘉市專屬的「防詐偵探任務」防詐教材作為推廣媒介，讓每一位孩子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開。特別設計深受同學喜愛的警察大白熊系列文創品作為激發學習動力的獎勵，讓學生更願意主動分享防詐知識，進而形成「孩子提醒爸媽、家庭提醒鄰里、鄰里提醒社區」的擴散效應，真正達到全民識詐的目的。