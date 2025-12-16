打擊詐騙／普發一萬元也有詐？警方傳授自保四不政策
（總主筆李彥謀／專訪）普發一萬元現金，你領了嗎？雖然當今社會詐騙橫行，一萬元可能上不了惡徒的眼；但是有詐團利用「提領一萬元」為渠道，讓你以為被盜領的情況下，乖乖交出個資，結果一萬元沒領到，就先倒賠50萬、100萬，甚至更多，千萬不可不慎。
你收到普發一萬元現金假訊嗎？那幾乎是詐騙
新北市警局蘆洲分局副分局長林子翔，接受《艾瑞克IN新聞》專訪時說，詐騙集團手法千奇百怪，如普發現金一萬元剛開始時，可以上網登記，結果詐團發明把政府網址的英文字母偷改，以假亂真，然後發簡訊給民眾說，直接點擊網址就能登記；許多人、尤其是上了年紀的，不疑有他，就點進去，把訊息資料都填完上傳，結果自己銀行帳戶的錢全被領光。
台灣的警察擁有十八般武藝，既要抓強盜、維持交通等例行勤務，遇到糾紛要當和事佬，遇到孕婦趕去醫院生產，要幫忙開道，有學生逢大考來不及，還要即刻救援，更別說他們在路上時刻有受傷害的風險；更甚者，他們還要防詐，去銀行對執迷不悟者苦口婆心勸說，現在還要巡ATM，看哪些民眾不會領普發一萬，並防止他們被詐騙。
林子翔說，許多老先生老太太，還有一些外配，就不太熟悉操作ATM，有的人領不出來，就跑到派出所報案，員警帶他們重新操作才成功；有的則是爸爸媽媽代領，當自己要去領時發現沒了，也去報案；有的ATM不提供普發一萬元提領，結果民眾搞了半天，硬要ATM吐出一萬元不可，都讓人哭笑不得。
警察、檢察官都發公文，幾乎不會打電話給你
林子翔說，烏龍、不會操作都還好，至少不是被詐騙，最怕的是「假檢警」打電話給你，最開始就是假冒銀行或郵局人員，說你的錢被盜領，會把電話轉給警察局，然後與警察接上線後，警察又說要轉給檢察官；林子翔指出，一般人到這個階段，與「警方」、「地檢署」聯絡上後，心也慌了大半，很容易被詐團的話術牽著走了。
「曾有一位婦人要提領幾十萬到上百萬現金，說是要買房用」，林子翔說，現在銀行也都有做防詐動作，會詢問較多細項，發現有異，會聯絡警察到場協助勸阻；「而那位婦人依然不屈不撓，直喊著我的錢要怎麼用是我的事，後來我們員警把很多詐團的對話截圖拿給她看，與對她採取的方式幾乎雷同，勸說很久才讓她相信自己遇到詐團。」
林子翔表示，面對陌生的電話、訊息，基本上就是採取「四不政策」，一是絕對不要點擊任何網址；二是絕對不要在網路上填寫個人資料，特別是身分證字號、生日、銀行帳號或金融卡號等；三是不要轉傳金融簡訊，尤其有附連結的；四是仔細查證，隨時撥打165內政部警政署反詐騙免費電話詢問，若對普發現金有疑問，可打1988專線。
詐騙形式的前四名為何？什麼是黃金2小時？
根據統計，2025年11月，台灣僅詐騙的財損就高達59億元，在7-8月與5-6月時更多，每天平均2-3億元遭到詐騙；林子翔表示，以詐騙形式來說，網拍、網購是被詐騙的第一名，第二名是假投資，第三名是色情應召，第四名是假買家騙賣家。
林子翔說，從去年（2024）以來，假投資的詐騙有下降趨勢，關鍵是政府與臉書（Facebook、IG、You Tube 頻道合作，把一些假投資都下架了；警政署也推動「潛在被害者」計畫，從破獲詐團那裡找到資料，然後比對、上門拜訪，過程也有不順利，而且很耗時，但喚醒的機率約有50％。
「如果發現被詐騙，但錢匯出去了，要趕快爭取黃金時間，最多2-3小時」；林子翔說，詐團收到錢後會立刻散到很多戶頭去，就像香港電影有演過的，讓你追不回來；要拿回被詐錢財的方法之一，「檢警破獲詐騙集團後，起出贓款，被害人提供相關證據，表示自己被詐了多少，最後由法官裁奪。」
林子翔呼籲，詐騙手法日新月異、防不勝防，若不幸被詐騙後，做為家人與朋友要多體諒，不要再給被害人無助、絕望的感覺；受害人千萬不可尋短，多跟朋友聊天、跟外界接觸，把遭遇說給周遭人等警惕，不必怕丟臉，更能避免下一個受害者。
