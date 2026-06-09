打擊詐騙 郵局ATM試辦臉部偵測

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詐騙集團橫行引起社會公憤，中華郵政公司配合政府打擊詐騙犯罪，加強金融自動化服務安全性，將於全台車手提款熱點的自動櫃員機（ATM）試辦「臉部遮蔽示警功能」，若操作時沒有在120秒內將口罩、墨鏡、安全帽等配件取下，機器就會發出警示音，嚇阻蓄意遮蓋臉部的詐團車手。

近年來ATM車手犯罪頻傳，取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽面部特徵，增加被識別蒐證與查緝難度。中華郵政指出，金融監督管理委員會為降低車手犯罪案件，阻斷詐騙集團金流，鼓勵金融機構積極導入臉部遮蔽示警功能。

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郵局在全台布有3180台ATM，先挑選46台試辦臉部遮蔽示警。中華郵政副總經理蔡文慶表示，民眾提款時若配戴安全帽、口罩、墨鏡等遮蔽臉部的配件，操作機台時，頁面會出現交易倒數功能，提醒使用者120秒內移除臉部遮蔽，若未能於時限內完成辨識，ATM將發出提示音提醒。

不過，即使民眾不移除，機器仍會允許使用者進入交易頁面繼續操作，降低對一般民眾造成的不便。中華郵政表示，6月底優先於車手提款熱點區域進行試辦，8月底再配合金管會政策，視辨識精準度、試辦成效等，再決定是否擴大實施。

根據內政部警政署「打詐儀表板」統計，今年以來全台詐騙案件仍居高不下，平均每天受理約500件詐騙案件，單月財損金額動輒超過數10億元。其中假投資、假網拍及解除分期付款等手法最為常見，詐騙集團取得被害人款項後，往往透過人頭帳戶及ATM提領現金，藉此切斷金流追查。

中華郵政近年屢被詐騙集團鎖定成為洗錢工具，詐騙警示帳戶大增，亦是所有金融機構中最高。郵局去年調降郵政金融卡每日提款限額，自15萬元降至10萬元；約定轉入帳號的生效日，從即日生效改為2日後生效，影響約1800萬卡戶。