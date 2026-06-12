打擊詐騙！Valve 證實將全面停售「實體 Steam 禮物卡」，售完即走入歷史

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長久以來在各大零售通路隨處可見的實體 Steam 禮物卡，即將步入歷史。Valve 近日證實，由於全球各地的詐騙集團將實體禮物卡作為詐騙工具的問題日益嚴重，未來將不再向實體零售商提供新的禮物卡庫存。一旦現有庫存售罄，實體 Steam 禮物卡將正式停產，不過由 Valve 官方直接販售的「數位禮物卡」仍會繼續供應 :

消息來源與官方聲明

這項消息由知名 Steam 數據追蹤網站 《SteamDB》 在社群平台 X 上揭露。SteamDB 發現 Steam 的官方客服頁面已更新了相關資訊。當被問及「我還能在實體零售商購買 Steam 禮物卡嗎？」時，官方的回答為：「可以，但僅限於有限的時間內。」

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根據 Valve 在官網上的說明，實體 Steam 禮物卡最早於 2012 年在零售店推出，隨後於 2017 年加入了數位版計畫。Valve 表示：「不幸的是，詐騙份子利用像 Steam 這樣知名品牌的禮物卡，來佔世界各地人們的便宜。」

防堵措施無效，詐騙手法不斷進化

Valve 指出，多年來為了保護消費者免受禮物卡詐騙，他們採取了多項防範行動，包含：

與零售商及執法部門合作。

更改卡片設計，並加入醒目的防詐騙警告。

限制儲值時的幣值必須與玩家的 Steam 錢包幣值相符。

限制卡片的供應量，並在觀察到異常活動時將卡片下架。

從台灣知名購物網進行選購，也能看到圖示有清楚地標示小心詐騙行為。這些點也讓 Valve 坦言這些防線最終未能完全奏效：「隨著我們實施越來越多的限制，詐騙集團也隨之改變手法。他們持續對 Steam 顧客與其他不知情的民眾造成影響。因此，我們做出了艱難的決定，終止零售店的 Steam 禮物卡計畫。」

身邊案例分享

可能有些人還不懂這類詐騙手法是如何運作的，剛好前陣子筆者的朋友就遇到這鳥事，也順便跟各位讀者分享。首先詐騙集團會透過電話、社群軟體或交友軟體接觸受害者，並編造各種情境來操控情緒，像是假冒公署或權威、親友急難、感情與中獎，而這朋友就是在感情上中了招。

他被戀愛腦沖昏頭後，詐騙分子會指示他們前往附近的便利商店、超市或量販店購買實體禮物卡。當受害者結帳完畢後，詐騙分子會指示他們刮開實體卡片背面的塗層，並要求受害者將序號和密碼拍照回傳，或是直接在電話中唸出收據上的序號。等到你覺得不對勁的時候，這些序號老早就被轉賣或是用掉了，你就白白損失一大筆費用卻什麼都得不到 :

對玩家的影響與後續發展

根據外媒《Windows Central》的報導指出，這類詐騙手法通常會鎖定老年人、弱勢群體或被美色沖昏頭的人，誘騙他們購買並提供禮物卡序號。由於禮物卡序號極難追蹤，因此經常被不法分子用於洗錢等犯罪活動。

對於一般玩家而言，這項政策改變的重點如下：

現有實體卡依然有效： 市面上的實體 Steam 禮物卡仍可正常購買與儲值。Valve 預估現有庫存大約能維持到 2026 年底 ，但在這批庫存售完後，將永遠不再補貨。

數位禮物卡不受影響： 玩家未來依然可以透過 Steam 平台直接購買「數位禮物卡」，因為數位形式較不易受到此類實體詐騙手法的利用。

《Windows Central》編輯 Jez Corden 也在報導中提到，Valve 可能是第一家因為詐騙猖獗而決定淘汰實體禮物卡的企業，他已向微軟（Microsoft）詢問是否也會考慮停售相關實體卡片，未來其他科技巨頭的動向值得持續關注。