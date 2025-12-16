打擊販毒集團！ 川普正式將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」

美國總統川普正式將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」。(AP)

美國總統川普於當地時間15日簽署行政命令，正式將合成鴉片類藥物芬太尼列為「大規模毀滅性武器」，並指示國防部（五角大廈）與司法部採取額外行動，打擊該毒品及其前體的生產與流通，試圖以國安與反恐框架處理芬太尼問題。

綜合外電報導，美國總統川普於當地時間15日簽署行政命令，將合成鴉片類藥物芬太尼列為「大規模毀滅性武器」。川普表示，芬太尼對美國社會造成的傷害，已遠超傳統武器所帶來的破壞，「沒有任何炸彈能造成這樣的後果」，該毒品為導致美國藥物過量死亡的核心因素。

行政命令內容指出，非法芬太尼在性質上更接近化學武器，而非一般毒品，只需約2毫克的芬太尼，就足以構成致命劑量，這樣的份量僅相當於10至15顆食鹽顆粒，幾乎難以被察覺，目前已有數十萬名美國人死於芬太尼過量，對公共安全與國家穩定構成重大威脅。

行政命令發布後，美國國防部（五角大廈）將動用資產協助司法部，執行與芬太尼相關的刑事法律，而司法部也可能對芬太尼相關的犯罪追求更嚴厲的刑責。不過，目前尚不清楚這項新的認定將如何影響美國政府政策，也不清楚川普將會在法律、執法或軍事行動層面帶來哪些具體改變。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。





