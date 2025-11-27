打擊跨國詐騙 南韓首次對東南亞詐團實施制裁

南韓政府今天(27日)宣布，將對涉嫌在東南亞從事跨國網路詐騙的15名個人和100多個實體祭出制裁，其中包括太子集團(Prince Group)相關人等。

韓聯社報導，南韓外交部新聞稿指出，此次制裁對象包括利用語音釣魚方式進行網路詐騙的犯罪組織及其成員，柬埔寨惡名昭彰的太子集團和匯旺集團(Huione Group)也包括在內。

太子集團是柬埔寨太子園區和芒果園區非法網路詐騙集團的幕後黑手，不少南韓人曾受騙到這些地方工作。匯旺集團則經營一個線上支付平台，為網路詐騙集團洗錢。

這也是南韓首次針對東南亞的跨國犯罪實施制裁。在此之前，一名南韓大學生在柬埔寨被詐騙集團折磨致死，震驚全國，促使政府著手解決問題。

本月稍早，南韓總統李在明與中國國家主席習近平會晤，雙方簽署備忘錄，承諾合作打擊網路詐騙。

此外，南韓也與柬埔寨簽署了合作備忘錄，柬埔寨警方將成立一支特別工作小組，針對詐騙南韓人的犯罪組織展開打擊。(編輯：許嘉芫)