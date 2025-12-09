打擊非法日租套房！中市府鐵腕「斷水斷電」 觀旅局祭檢舉獎金

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中市府表示，為維護前來台中旅客的住宿安全及消費權益，今(9)日強制執行3家西屯區日租套房斷水斷電處分，杜絕日租套房等非法旅館經營。觀旅局提醒，不是刊登在訂房網站就是合法旅宿，民眾出遊住宿可以先在「台灣旅宿網」查詢本市或全國各地合法旅館或民宿再訂房。而若發現日租套房等非法旅宿場所，可向觀旅局提出書面檢舉，查證屬實且為首次裁罰，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。

廣告 廣告

觀旅局說明，此次執行3家日租套房斷水斷電處分，位於西屯區逢甲商圈附近，分別坐落於社區集合住宅、巷弄民宅及公寓大樓內，中市府旅館業聯合稽查小組於112至114年間查獲非法經營事證，依發展觀光條例各裁罰2次並勒令歇業，但業者無視法令仍繼續營業。

為保障旅客住宿安全及消費權益，觀旅局於昨日及今日會同警察局、都發局、消防局、環保局、電力公司及自來水公司等單位到現場拆除電錶及水錶，強制停止供水供電，貫徹市府杜絕日租套房等非法旅館經營的決心。

觀旅局表示，日租套房就是非法旅宿，台中市多集中於逢甲、一中、勤美等商圈周邊，在網路訂房平台標榜自助入住、交通便利、CP值高、鄰近商圈等誘因吸引旅客訂房入住，但並沒有經過政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也沒有投保公共意外責任險。

且業者為了規避政府查緝，訂房後多會要求加Line私訊聯繫，甚至以提供優惠價格的名義，要求消費者取消平台交易訂單，改以現場現金交易，整個交易過程既不透明又無保障，如發生消費糾紛或公安事件，消費者往往求償無門。

觀旅局提醒，不是刊登在訂房網站（如Airbnb、Agoda、Booking.com等）就是合法旅宿，民眾出遊住宿務必先至「台灣旅宿網」查詢本市或全國各地合法旅館或民宿再訂房，或於現場投宿前查看旅客接待處是否有是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。

而若發現日租套房等非法旅宿場所，可檢附明確經營事證資料向觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實且為首次裁罰，裁罰金額新台幣10萬元以上者，於受處分人完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。

原始連結







更多華視新聞報導

台灣客不敢去了？！ 日本7月地震預言「訂房砍半」

7月地震預言讓台灣客不敢去了？ 日金澤訂房9成退到剩5成

傻眼！經第三方平台訂房 入住時飯店卻稱「未有合作關係」

