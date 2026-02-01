打擊非法日租套房 北市春節前啟動觀光熱區專案查緝

為嚴加打擊非法日租套房，台北市政府觀光傳播局今年1月起針對一再違規的非法經營行為人加重裁罰措施。因應春節假期將到來，住宿需求增加，觀傳局表示，將於春節前2週啟動北市觀光熱區重點區域加強查緝專案，以維護旅客住宿安全，呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。

台北市向來是國內外旅客的熱門旅遊地，也帶動龐大的觀光住宿商機。為了讓國、內外旅客到台北享有安全、安心的旅遊住宿環境，台北市政府觀光傳播局近來強力打擊非法日租套房，從今年1月1日開始，針對一再違規的非法經營行為人加重裁罰措施，裁罰1次怠金後，如繼續經營即斷水斷電，日前便查獲信義區一家非法業者持續違規，因此已執行斷水斷電處分。

隨著春節假期到來，住宿需求增加，為守護市民安全及維護消費者權益，北市府觀傳局將於春節前2週啟動北市觀光熱區重點區域加強查緝專案。觀光傳播局觀光產業科科長闕玉玲表示，北市府去年度裁處非法日租套房成效居全國之冠，未來將因應不同節慶、大型活動及各大演唱會帶來大批旅遊人潮，持續加強查察力道，以確保旅客安全。闕玉玲說：『(原音)針對非法日租套房，114年度(2025)共裁處352件，累計罰鍰金額達(新台幣)2,841萬元，查緝成效居全國之冠。除了持續加強查緝外，自今年1月1日起，觀傳局也提高裁罰強度，非法日租業者經裁罰1次怠金後，如繼續營業，將強制執行斷水斷電。』

觀傳局說明，提高裁罰力度即是對非法業者的嚴正警告，呼籲業者切勿以身試法。觀傳局也提醒房東注意房屋出租情形，尤其許多檢舉案件顯示承租人承租房屋後，在未告知房東的情況下轉作經營日租套房，若經發現且涉及違建將送查報、拆除，房東需負擔拆除費用，可能還得循法律途徑向承租人求償建物損失。市府也將持續加強稽查作為，讓國內外旅客到台北玩得開心、也住得安心。(編輯：宋皖媛)