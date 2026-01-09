打擊非法混充國產牡蠣 跨部組成秘密客採樣鑑定

台灣牡蠣鮮美、氣味佳，很多人都很喜愛，但低價進口牡蠣竟混充台灣牡蠣。農業部漁業署昨（九）日表示，已成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，跨部合作透過牡蠣產地鑑別技術，執行市場稽核牡蠣產地工作，以及跨部組成秘密客前往市場採樣鑑定，避免不肖業者以國外低價牡蠣混充國產牡蠣販售高價牟利。

自一一二年十二月起至一一四年十二月，總共進行一百一十四件市售牡蠣採樣，鑑定結果共有十六件為境外牡蠣，目前已有三件偵結，分別處開罰二十萬元、十萬元罰金，以及處有期徒刑四個月，民眾如有疑慮怕吃到進口牡蠣，可以主動向各地衛生單位及檢調單位檢舉。

廣告 廣告

漁業署指出，台灣牡蠣產地集中在嘉義、台南、雲林、彰化、澎湖、金門，因其味道鮮甜容易料理，市面常有不肖業者以進口牡蠣混充「東石蚵」或「台南蚵」。為此，行政院食品安全辦公室召集農業部、衛福部及法務部成立跨部工作小組，推動溯源管理，強化正確標示及執行市場端混充稽查。

另外，採用農業部水產試驗所一一二年開發且經衛福部審議公告的「牡蠣多重元素」與「物種鑑別」方法，判別國產牡蠣及境外牡蠣。自一一二年十二月起至一一四年十二月，總共進行一百一十四件市售牡蠣採樣，十六件為標示我國產牡蠣但鑑定為境外牡蠣，均已移送檢調單位偵辦。

漁業署進一步指出，「牡蠣養殖輔導工作團隊」除了查緝混充，更從養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等四面向，進行提升剖牡蠣場域衛生保鮮設備、改善友善工作環境及優化包裝貼標設備等。目前農業部要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並自一一三年十月將販運商納入溯源管理，市面上已有產銷履歷或生產追溯條碼(QR Code)的牡蠣產品。

漁業署呼籲，政府已經開發「牡蠣多重元素檢驗方法」及「牡蠣物種之鑑別檢驗方法」鑑定技術，經由跨部組成秘密客前往市場採樣鑑定，業者切勿以身試法混充國產牡蠣；民眾如有發現疑似洗產地或標示不實，也可向各衛生單位及檢調單位檢舉，共同維護牡蠣產業秩序與食品安全。