打擊黃牛！7-11可口可樂迷你相機限量7200台 12/10上午11點開搶

7-ELEVEN推出的可口可樂迷你數位相機引發搶購熱潮，網路轉售價格高達兩千元。預購活動將於12月10日上午11點開始，購買指定可口可樂可加價439元預購，限量7200台，售完為止。

這款名為「Coke迷你聖誕拍」的相機，因其可愛的設計和高性價比而受到消費者的追捧。許多民眾在活動當日早早到店搶購，隨後網路上出現了黃牛轉售的情況，最高開價達到兩千元。為了回應消費者的需求，7-ELEVEN決定再次推出預購活動，給予未能搶到的朋友一個機會。

參加預購的民眾只需購買任四瓶「可口可樂」指定寶特瓶品項，便可以加價439元預購一台迷你相機。預購後，消費者可於2026年2月12日起至原店取貨。這次的預購活動將提供紅、白兩種顏色，各限量7200台，單筆預購限量一台，數量有限，售完為止。

