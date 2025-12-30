打擊一頁式廣告詐騙 刑事局查獲14家物流涉案

（中央社記者趙麗妍台中30日電）刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩「一頁式廣告」，查緝國內14家物流公司涉案，以「代收」貨款方式「代付」逾新台幣2億元的廣告費用，檢警收網帶回廖姓業者等18人，依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿，近年網購詐騙案件層出不窮，以「超商包裹詐騙」手法最為猖獗。「超商包裹詐騙」多因民眾點擊「一頁式詐騙廣告」下單遭詐。警方追查「一頁式詐騙廣告」費用資金來源，為多家物流及倉儲公司所投放，與台北市警察局成立專案小組，報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

廣告 廣告

警方指出，物流公司應為貨物運輸，卻頻繁且巨額地支付與本業不符之「廣告費用」，經查14家物流公司涉案，以「代收」貨款方式「代付」達2.3億元的廣告費用，投放「一頁式詐騙廣告（減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜）」，吸引民眾點擊廣告後加入假賣家line好友，下單後貨到付款，進而發現為詐騙包裹。

專案小組見時機成熟，同步搜索多家物流公司，並拘提、通知廖男等18人到案，查扣涉案公司相關證物，扣押李男等現金170萬元、自小客車2台、手機11支及合約書資料等證物。相關犯嫌以7至10萬元不等交保，全案依涉違銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1141230